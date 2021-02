Dopo numerosi tira e molla, allontanamenti e riavvicinamenti continui, questa volta è davvero finita tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La showgirl, ospite oggi pomeriggio a Verissimo, racconta la delusione per la fine di questa storia e il desiderio di ripartire e, forse, tornare di nuovo a credere nell’amore.

Melissa Satta e la rottura con Boateng

L’annuncio era arrivato poco prima di Natale e ha spiazzato i fan della coppia e tutti coloro che hanno realmente creduto al loro ritorno di fiamma. Tuttavia Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non ce l’hanno fatta, non hanno saputo far fronte a una lunga serie di crisi durata ormai da diverso tempo. Per questo motivo hanno deciso di chiudere la loro lunga e travagliata storia d’amore. Solo la scorsa estate la coppia aveva deciso di ripartire più forte di prima, in nome soprattutto dell’amore per il figlio Maddox. Tant’è che, stando alle voci che si rincorrevano, avevano addirittura pensato a un secondo figlio.

Ora però l’idillio si è spezzato e Melissa Satta lo racconta a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. La showgirl rivela di aver sofferto ma di essere pronta a ricominciare, riprendere in mano la propria vita e, magari, tornare ad innamorarsi nuovamente.

“Ho desiderio a rifarmi una famiglia“

Rileggendo in studio il post che condivise su Instagram per annunciare la separazione, Melissa Satta spiega: “È stato scritto insieme. Sai che non amo parlare molto delle mie cose personali, ma ormai eravamo separati da mesi. È andata così, è stata la storia più importante della mia vita“.

Nonostante la fresca rottura, la showgirl ha voglia di ricominciare da se stessa e dalle certezze della sua vita: “Io sto bene, ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma, come donna. Ho capito che devo essere me stessa, voglio essere io senza dovermi modificare o rinunciare a delle cose. Voglio vivermi la mia vita a 35 anni“.

Il desiderio principale resta quello di ricostruire un nucleo familiare: “Ho desiderio a rifarmi una famiglia, vorrei avere un secondo figlio.

A me piace la famiglia e credo molto nel matrimonio e nell’unione, quindi questa cosa è un dolore che ancora devo superare. Anche se sono passati mesi, è una cosa che ho dentro. Ci sarà sempre un legame, tramite nostro figlio. È stata una storia di 9 anni stupenda, con difficoltà e cambiamenti. Ma sono felicissima di tutto quello che ho fatto, lo ringrazierò per sempre“.

Una scelta serena e condivisa

La separazione, come spiegato dalla Satta, è stata assolutamente pacifica e condivisa: “Noi siamo tranquilli, sereni, abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada.

Adesso parlare di chi è la colpa non ha senso: entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità e abbiamo deciso di essere sereni per le nostre strade. Bisogna a volte avere il coraggio di voltare questa pagina: l’importante è trovare una serenità personale“.

Il primo ad essere venuto a conoscenza di questa decisione è stato ovviamente il figlio: “Siccome che è una cosa successa mesi fa, e non a dicembre, Maddox lo sa, è stato coinvolto in questa cosa.

Gli abbiamo parlato con parole da bambini. Lui all’inizio era un po’ così lì, però poi adesso la prende con leggerezza, la vede come una cosa normale“.

Il tormentato rapporto con il gossip

Successivamente la showgirl si espone con profonda trasparenza su una tematica delicata, quella legata al mondo del gossip che da sempre la insegue. “Io ho sempre rispettato il gossip e ho imparato a proteggermi – spiega, aggiungendo però una precisazione.

– Ma non capisco il dover infangare le persone e rovinare la loro vita. io accetto di essere un personaggio pubblico e sono consapevole di quello che posso o non posso fare. Ma non capisco, quando non ci sono foto o prove, il fatto di prendere qualcuno, sbatterlo su un giornale senza un motivo reale, solo perché uno può pensare di voler creare una mattina un gossip. Non lo accetto, perché ci sono delle famiglie di mezzo: perché associarmi ad un uomo che non ho mai visto? E anche se l’avessi visto, sono libera di salutare un amico o un collega“.

Al termine dello sfogo, infine, l’ex di Boateng aspira ad una rinascita interiore e a notizie solo positive: “Spero che questo 2021 mi porti qualcosa di bellissimo, desidero ricostruire una famiglia“.

