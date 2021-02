Esordio eccezionale per Nek alla guida di Da noi… a ruota libera: il cantante si è ritrovato a sostituire Francesca Fialdini, risultata positiva al Covid-19, e lo ha fatto in maniera egregia. Una puntata speciale che ha ottenuto risultati incredibili, riuscendo addirittura a battere l’agguerrita concorrenza di Barbara d’Urso.

Nek conduttore al posto della Fialdini

Il preludio per questo inaspettato successo è arrivato due giorni fa, quando Francesca Fialdini ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. Una botta improvvisa per la conduttrice, a circa 48 ore dalla messa in onda del programma di Rai 1. Una scoperta arrivata quasi per caso, per altro: “Mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo” ha dichiarato.

Senza perdersi d’animo, però, la puntata di Da noi… a ruota libera è andata in onda regolarmente. Al posto della padrona di casa, un conduttore d’eccezione come Filippo Neviani, al secolo noto come Nek. “Sono particolarmente felice che a far girare la ruota in studio nella puntata di oggi, in questo giorno speciale per molti, ci sia un uomo e un artista come Nek” aveva annunciato la Fialdini. Quindi, aveva definito il cantante “il mio alter ego maschile“.

Successo di share per Nek a Da noi… a ruota libera

Così, nel giorno di San Valentino, il cantante di Sassuolo è andato in scena come conduttore. “Non avete sbagliato trasmissione, ma c’è stato un piccolo cambio di programma” ha esordito Nek, che di recente è stato anche operato dopo un incidente.

Non è stato lasciato completamente solo, però: in collegamento è intervenuta anche Francesca Fialdini, che ha rivelato delle difficoltà e il malessere da Covid-19. Come se l’è cavata Nek a Da noi… a ruota libera? Stando ai numeri, ha superato ogni aspettativa.

Nek batte anche Barbara d’Urso

Proprio l’eccezionalità della sua condizione può aver spinto una buona fetta di pubblico del daytime pomeridiano a premiarlo.

La puntata di Da noi… a ruota libera ha infatti fatto registrare numeri straordinari, con il 14.3% di share pari a 2.624.000 di spettatori per la seconda fascia del pomeriggio. Un dato che ha messo Nek addirittura davanti a Barbara d’Urso e il suo Domenica Live, fermo al 13.6% e 2.514.000 di pubblico.

Non solo, perchè Nek è riuscito a fare meglio anche della stessa Fialdini, che la settimana precedente aveva ottenuto il 13.5% di share nella stessa fascia.

Per niente invidiosa la padrona di casa, che su Instagram ha condiviso tutta la gioia per il risultato: “Grazie! Milioni di grazie per il vostro affetto!“. Settimana prossima, salvo doppia negatività al virus, Nek potrebbe riconfermarsi alla guida: riuscirà a bissare il successo dell’esordio?

Approfondisci

TUTTO su Francesca Fialdini

Francesca Fialdini sul suo futuro a Domenica In dopo Mara Venier

Verissimo, Nek racconta il grave incidente alla mano: “Una distrazione”