Non ci sono solo “royal baby”, proprio così infatti è arrivata a ciel sereno la bella notizia da parte di Meghan Markle e il Principe Harry che daranno alla luce un fratellino e o una sorellina al piccolo Archie. Un nuovo “baby” per la famiglia reale ma anche a casa nostra le notizie non sono differenti. È in arrivato un altro, il terzo per la precisione, “royal baby” in quel di Uomini e Donne: Alessia Cammarota, la compagna dell’ex tronista Aldo Palmeri, è incinta.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: l’amore sbocciato a Uomini e Donne

Lieta novella per la celebre coppia forgiata da Maria De Filippi, nata in quel di Uomini e Donne nel lontano 2014, quando sul trono c’erano Anna Munafò, Tommaso Scala, Luca Viganò, Marco Fantini e per l’appunto, Aldo Palmeri. Un trovo travagliato quello del tronista che già era reduce di un’esperienza nel dating show in quel di Ragazzi e Ragazze, un trono che ai tempi era stato aggiunto sulla scia del Trono Over: nessuna poltrona ma solamente due parterre dove ogni ragazzo/ragazza era libero di corteggiare per sua volontà chi più gli era affine del parterre opposto con la possibilità di vedersi e sentirsi anche al di fuori del programma. Una modalità che venne presto abbandonata da Maria De Filippi (dopo appena 5 mesi, nel 2012) a causa dello scarso riscontro in termini di share.

La scelta di Aldo Palmeri

Giunto sul trono nella stagione 2013/2014 del talk, dopo grandi dimostrazioni d’amore ma anche aspri litigi, la scelta di Aldo Palmeri fu proprio Alessia Cammarota, la sua attuale compagna dalla quale non si è mai allontanato nonostante crisi e momenti difficili che avrebbero potuto minare la sua relazione.

Classe 1992, 28 anni da compiere, Alessia Cammarota è ora tornata al centro dell’attenzione dopo aver annunciato di essere incinta del terzo figlio che aspetta dal compagno Aldo.

Alessia Cammarota incinta: l’annuncio del terzo figlio dopo Niccolò e Leonardo

Così la famiglia Palmeri – Cammarota si allarga dopo la nascita dei figli Niccolò e Leonardo, nati del 2015 e nel 2017.

L’annuncio è stato dato su Instagram attraverso un dolcissimo video in cui la coppia ha coinvolta i due piccoli di casa: “Volevano dirvelo in un modo carino… Ma è finita così. Un piccolo assaggio di quello che ci riserverà il futuro… Buon San Valentino a tutti. Da noi 4 + 1/2“.

