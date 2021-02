Cosa ci aspetta stasera in tv? Oltre ad una nuova puntata di Stasera tutto è possibile si Rai 2, oggi ritornano Le Iene su Italia 1 con tante nuove inchieste, interviste e scherzi (pare che ne abbiano preparato anche uno per Floriana). Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

A partire dalle 21.25, su Rai 1 andrà in onda il film Per sempre la mia ragazza.

Su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il varietà condotto da Stefano De Martino. Oltre agli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, la serata a tema ‘Mondo Animale’ vedrà la partecipazione di Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, Paola Di Benedetto e Anna Capasso.

E come ogni martedì ci aspetta un nuovo appuntamento con il talk show di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer. Al centro del dibattito ci sarà il nuovo governo di Mario Draghi, alle prese con una situazione di crisi economica e sanitaria senza precedenti e che si è insediato nella soddisfazione generale. Riuscirà a fare sintesi tra tutte le anime che lo compongono? Soddisferà la carica di aspettative che l’Italia ha riposto nelle sue mani? Stiamo per assistere ad una stagione di riforme o di litigi? Se ne parlerà dalle 21.20 su Rai 3 a #cartabianca.

I programmi in onda sui canali Mediaset

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano.

Su Canale 5 la serata è dedicata al grande calcio europeo. In diretta dal Camp Nou, a partire dalle 20.48, sarà trasmessa la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League Barcellona – Paris Saint-Germain.

Infine su Italia 1 ritornano le inchieste, le interviste e gli scherzi de Le Iene. Tra gli appuntamenti da non perdere le nuove testimonianze sul caso Genovese, l’intervista singola alla giovanissima cantante Madame e lo scherzo a Floriana Secondi, vincitrice della 3ª edizione del Grande Fratello.

A condurre la puntata Alessia Marcuzzi e Nicola Savino e le voci della Gialappa’s Band.

Tanti film sui canali secondari

Su Rai 4 va in onda Il Primo Re, un film di Matteo Rovere con Alessio Lapice e Alessandro Borghi. I 2 celebri attori interpretano rispettivamente Romolo e Remo in una pellicola che ripercorre la storia di Roma tra mito, leggenda, religione e realismo.

Su Rai Movie invece si cambia decisamente registro con la commedia adatta a tutta la famiglia Io & Marley.

C’è spazio anche per l’azione con il film in onda su Paramount Channel G.I.

Joe – La nascita dei Cobra.

Infine su Cine34 andrà in onda Maledetto il giorno che t’ho incontrato, commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone vincitrice di 5 David di Donatello.