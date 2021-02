Fiocco in arrivo sulla porta di casa Silvio Berlusconi: dopo pochi mesi dal matrimonio, il più giovane dei figli dell’ex Presidente del Consiglio sta ora aspettando la nascita del primo figlio assieme alla fresca moglie, Federica Fumagalli. Quello in arrivo sarà per Berlusconi il dodicesimo nipote, frutto delle varie relazioni dei suoi 5 figli, cui ora si aggiunge anche Luigi.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: primo figlio per la coppia

Non solo brutte notizie per Silvio Berlusconi: dopo la paura per le sue condizioni di salute che lo stanno costringendo a ricoveri sempre più frequenti, arriva ora una gioia dalla sua numerosissima famiglia. A portare in casa la buona notizia è Luigi Berlusconi, il più piccolo dei 5 figli e avuto con Veronica Lario. Il 32enne si è spostato lo scorso 7 ottobre con Federica Fumagalli, storica compagna con cui ha intrapreso una relazione ormai 10 anni fa.

A riportare la notizia è uno speciale di Chi: la 31enne nuora di Berlusconi è incinta di 4 mesi e non sarebbe noto per ora il sesso del bambino in arrivo. La famiglia di Luigi Berlusconi quindi è pronta ad allargarsi, proprio 4 mesi dopo il matrimonio che, calendario alla mano, deve essere stato festeggiato nel migliore dei modi.

La copertina di Chi su Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli

Chi è Luigi Berlusconi

Viene spesso indicato come “il più giovane”, seppur ormai Luigi abbia 32 anni e una carriera sulle orme del padre: laureato in economia alla Bocconi, è anche lui parte di Fininvest e dal 2014 presidente di Quattordicesima, la holding di famiglia.

Tra la televisione e la finanza, quindi, Luigi Berlusconi ha scelto la seconda e – complice anche il già ampio potere di famiglia – si sta imponendo nel settore investendo anche in numerose start-up.

Federica Fumagalli, invece, è laureata in Giurisprudenza e lavora per la MB Projects, azienda che si occupa di comunicazione, eventi e relazioni pubbliche. I due si sono conosciuti ormai 10 anni fa ad una serata in un locale di Milano e, da allora, sono rimasti insieme fino al fatidico sì di ottobre.

Quanti nipoti ha Silvio Berlusconi?

Per tenere conto del numero dei nipoti di Silvio Berlusconi, tra un po’ servirà il pallottoliere. I cinque figli avuti nel corso dei 2 matrimoni con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e Veronica Lario, infatti, hanno avuto tutti non meno di due figli – escludendo per ora Luigi, che ha tutto il tempo per raggiungere i fratelli e le sorelle. Secondo l’ultimo conteggio, però, Silvio Berlusconi dovrebbe avere 11 nipoti, che diventeranno 12 tra pochi mesi.

Praticamente una squadra di calcio al completo, come potrà aver già pensato il nonno proprietario prima del Milan e ora del Monza.

Da Pier Silvio Berlusconi sono arrivati Lucrezia Vittoria (la prima, nata nel 1990), Lorenzo Mattia e Sofia Valentina; Maria Elvira meglio nota come Marina invece ha dato alla luce Gabriele e Silvio, entrambi con Massimo Vanadia. Poi, i nipoti dai figli avuti con Veronica: ben 4 i figli di Barbara Berlusconi (Alessandro ed Edoardo Valaguzza, Francesco Amos e Leone Guerrieri) e 2 quelli di Eleonora (Riccardo e Flora Binns).

Pochi mesi ancora, e la lista andrà però di nuovo aggiornata.

