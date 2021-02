Carolina Stramare punta ad un nuovo reality? Pare che la vincitrice dell’80esima edizione di Miss Italia rientri nella lista di papabili persone che potrebbero far parte del cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, di cui iniziamo a saperne sempre di più man mano che si avvicina la data di inizio del programma. Nuovi spiragli televisivi dunque sulla Stramare, una persona molto riservata che nel 2018 ha dovuto affrontare la terribile perdita della madre.

Altezza, età e vita privata di Carolina Stramare, ex Miss Italia

Incoronata reginetta di bellezza nel settembre del 2019, nel corso dell’ottantesima edizione di Miss Italia, Carolina Stramare aveva trionfato nel corso di un’edizione che ricordiamo per essere stata subissata dalle critiche e dalle polemiche. Trattando Miss Italia nei termini più fisici come la sua altezza e la sua età, Carolina Stramare è alta 1,79 cm ed è nata nel 1999, avendo dunque 22 anni già compiuti dal momento che è nata il 27 gennaio. Della Stramare si è recentemente tornato a parlare proprio alla luce della sua possibile partecipazione all’Isola dei Famosi 2021, al cui timone troveremo Ilary Blasi.

Carolina Stramare, ex Miss Italia, davanti al Colosseo. Fonte: Instagram

Carolina Stramare e la morte della madre nel 2018

Carolina Stramare ha dovuto infatti, alla sola età di 17 anni, far fronte alla drammatica scomparsa della madre, avvenuta nel 2018. “Mia mamma era bella, aveva mille pregi che una ragazza di 17 anni a volte non apprezza. Il suo essere apprensiva era causa di litigi, ma oggi li rimpiango”, raccontava l’ex Miss Italia nello studio televisivo di Vieni da Me, a Caterina Balivo.

Carolina Stramare in un vecchio scatto che la ritrae da piccola insieme alla madre. Fonte: Instagram

La carriera e il successo da modella anche su Instagram

Coinvolta in diversi progetti lavorativi, la 22enne dal fisico mozzafiato è rientrata da poco dalla partecipazione a una campagna in Cina per il marchio Alfa Romeo. Attivissima sui social, e in particolar modo su Instagram dove vanta 197mila follower, la Stramare pubblica puntualmente scatti “di lavoro” direttamente dal set degli shooting ma anche numerosi selfie che la ritraggono nella sua vita privata di tutti i giorni.

Carolina Stramare in uno degli scatti. Fonte: Instagram

La passione per l’equitazione

Risaputa è anche la sua passione per il mondo animale e proprio la Stramare vanta un passato agonistico nel mondo dell’equitazione e non di rado proprio la modella si immortala insieme al suo riccioluto cagnolino.

Carolina Stramare in uno scatto su Instagram

Non è ancora dato sapere in toto se, di fronte al corteggiamento da parte de L’Isola dei Famosi, la Stramare abbia accettato le avances e sarà dunque una delle future naufraghe di Canale 5. Al momento l’indiscrezione sarebbe solamente uno dei tanti rumors.

Approfondisci

Tutto sulla ventura edizione dell’ISOLA DEI FAMOSI

Isola dei Famosi, Amedeo Goria non ci sarà: “Dopo la visita medica è cambiato tutto”

Tommaso Zorzi è il più desiderato: una conduttrice lo vuole a tutti i costi nel suo programma