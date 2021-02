Stasera su Rai 1 fa il suo esordio Le indagini di Lolita Lobosco, nuova fiction Rai ispirata al personaggio nato dalla penna di Gabriella Genisi. Su Rai 3 Fabio Fazio si appresta ad intervistare uno degli uomini più ricchi e potenti del pianeta: Bill Gates. Su Canale 5, Barbara D’Urso conduce il suo approfondimento sui principali fatti di gossip e spettacolo della settimana. Ma cos’altro ci aspetta in tv? Scopriamolo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Questa sera su Rai 1 andrà in onda la prima delle 4 serate dedicate a Le indagini di Lolita Lobosco. La Rai prova a bissare il successo ottenuto con Mina Settembre (serie per la quale si sta già lavorando ad una 2ª stagione) riproponendone la ricetta: una donna forte, indipendente e in carriera, un sud Italia diverso dai cliché cui siamo abituati e una trama liberamente tratta dai romanzi di successo, in questo caso a quelli di Gabriella Genisi. A vestire i panni della vicequestora 40enne ci sarà Luisa Ranieri, diretta da Luca Miniero. Nel cast troveremo anche Lunetta Savino, Bianca Nappi, Ninni Bruschetta, Giulia Fiume e molti altri.

Su Rai 2 andrà in onda un episodio della serie 9-1-1 intitolato Carpe Diem. Alle 21.50 invece sarà la volta di Superbia o umiltà, 3º episodio della prima stagione di 9-1-1: Lone Star. A seguire La Domenica Sportiva.

Su Rai 3, a partire dalle 20.00, ci aspetta il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa. Questa domenica il super ospite di Fabio Fazio sarà Bill Gates, fondatore della Microsoft, dal 1987 ai vertici della classifica di Forbes delle persone più ricche del pianeta.

I programmi in onda su Mediaset

A cavallo tra storia e mito, su Rete 4 va in onda il film Troy con Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom.

Questa su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso.

Su Italia 1 andrà invece in onda Indipendence Day: Rigenerazione. A 20 anni dal primo film, la terra si prepara ad un nuovo terrificante attacco alieno.

Gli altri

Su La7 va in onda un nuovo appuntamento con Massimo Giletti e il suo programma d’inchiesta Non è l’Arena che la scorsa settimana è stato teatro di una furiosa lite tra l’attrice Asia Argento e il direttore di Libero Pietro Senaldi.

Su Iris va in onda Training Day, un film che racconta la storia del giovane agente Jake Hoyt (interpretato da Ethan Hawke) e dell’agente Alonzo Harris, veterano dai metodi efficaci ma poco ortodossi. Per la sua interpretazione, Denzel Washington conquistò l’Oscar come miglior attore protagonista.

Infine su Cine34 andrà in onda la commedia con Adriano Celentano e Renato Pozzetto Lui è peggio di me.

