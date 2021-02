Venerdì 19 febbraio: è tempo di una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Su Rai 1 invece è la volta de Il cantante mascherato, giunto alla penultima puntata. Ma cos’altro ci aspetta questa sera in tv? Lo scopriamo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Siamo giunti alla semifinale de Il cantante mascherato. In occasione della penultima puntata, che andrà in onda questa sera su Rai 1, si assisterà ad una doppia eliminazione e le maschere ancora in gioco dovranno esibirsi in una sfida inedita: cantare a cappella.

Su Rai 2 appuntamento con i medical drama. Alle 21.20 si comincia con Lim, 6º episodio della 4ª stagione di The Good Doctor. Dalle 22.05, 2 nuovi episodi di The Resident intitolati Stupidaggini in nome del sesso e Regine della chirurgia.

La nuova puntata di Titolo V, in onda questa sera su Rai 3, affronterà una delle nuove proposte che si sta facendo strada per scongiurare un altro lockdown nazionale: allargare le zone rosse locali intorno ai focolai diffusi sul territorio. Siamo ancora in tempo o il monitoraggio dell’ISS ci imporrà nuove chiusure diffuse?

I programmi in onda su Mediaset

La serata è dedicata ai misteri giudiziari e ai fatti di cronaca irrisolti con il consueto appuntamento di Quarto Grado, in onda a partire dalle 21.20 su Rete 4. Particolare rilievo sarà dato al caso dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli.

Su canale 5 Alfonso Signorini conduce una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La trasmissione è alle prese con un bug nel sistema del televoto dal sito ufficiale e le proteste sui social si stanno moltiplicando.

A rischiare l’eliminazione so Stefania Orlando e Giulia Salemi mentre si evolve il flirt tra Rosalinda e Andrea Zenga e anche il fratello Nicolò ha detto qualcosa a riguardo.

Su Italia 1 continua il viaggio di Freedom – Oltre il confine attraverso i luoghi più affascinanti e misteriosi della terra e della nostra meravigliosa Italia. Tra gli altri, stasera Roberto Giacobbo si addentrerà nelle grotte di Pertosa in provincia di Salerno e ci farà scoprire la chiesa di Santa Maria in Cosmedin, una delle più belle e antiche chiese romane, sede della celebre Bocca della verità.

Gli altri

Su La7 l’appuntamento come sempre è con le classifiche, la comicità, la musica e il racconto della settimana di Propaganda Live.

Su TV8 va in onda Spider-man 2. Questa volta il supereroe se la dovrà vedere con il Doc Octopus.

E per il ciclo Nel segno di Clint, su Iris andranno in onda Debito di sangue e Fino a prova contraria.

