Elenoire Casalegno è una showgirl ed ex modella molto apprezzata dal pubblico italiano. Mossi i primi passi nel mondo della televisione a soli 18 anni, da allora il suo sex appeal e il suo carattere passionale sono diventati indiscussi protagonisti di numerosi programmi a cui ha preso parte. Ma non solo successo e carriera: in questi anni sono stati tanti i gossip su di lei per arrivare all’ultimo che la vede al centro del reality pronto ad approdare in prima serata, L’Isola dei Famosi.

Elenoire Casalegno: dalla relazione con Vittorio Sgarbi al debutto in tv

Elenoire Casalegno nasce a Savona il 28 maggio 1976, sotto il segno dei Gemelli. Terminati gli studi si trasferisce a Ravenna insieme a mamma Giuliana e papà Gianluigi. La giovane Elenoire si trova al centro dell’attenzione già a 17 anni per la sua storia d’amore con il critico d’arte Vittorio Sgarbi. La relazione con Sgarbi, molto più grande di lei, prosegue fino al 1997.

Un fisico statuario e 1,80 cm d’altezza, nel 1994 la bellissima Casalegno è al centro del concorso per aspiranti modelle Look of the Year. E sempre il 1994 è anche l’anno del suo debutto televisivo. Tra un programma in prima serata e l’altro, Eleonoire Casalegno diventa mamma nel 1999 dando alla luce Swami (dall’indiano, amore) frutto del suo amore con dj Ringo. Al lavoro in tv e alla vita da mamma, la Casalegno coniuga anche una vita da imprenditrice: insieme al cantante Omar Pedrini, alla quale è stata sentimentalmente legata per qualche anno, la conduttrice aveva avviato un’azienda vinicola.

Una carriera sul piccolo schermo

Elenoire Casalegno debutta nel mondo della Tv come conduttrice del programma musicale Jammin, su Italia1. Questa esperienza, iniziata nel 1994, durerà fino al 1997. Dal 1997 al 1999 Elenoire affianca Raimondo Vianello nella trasmissione sportiva Pressing e nello stesso periodo è al timone di Scherzi a parte e sul palco del Festivalbar.

Nel 1998 ha inizio la sua carriera come attrice nel film Paparazzi, dove interpreta se stessa.

L’anno successivo prende parte alla serie televisiva S.P.Q.R., tratta dall’omonimo film senza abbandonare il progetto parallelo in radio come speaker radiofonica su Radio 101. Elenoire Casalegno diventa un’icona del mondo dello spettacolo italiano. La stupenda conduttrice nel 2001 si mostra senza veli posando per un calendario sexy allegato alla rivista Maxim e saranno proprio le foto scattate da Marino Parisotto ad attirare l’ammirazione del pubblico ma anche non poche critiche.

Da Mistero a Vite da copertina passando per il GF Vip

Nel 2002 approda in Rai, dove conduce insieme a Fabrizio Maffei Mondiale sera.

Dal 2003 al 2005 è impegnata in una tournèe teatrale, Uomini sull’orlo di una crisi di nervi. Nel 2004 conduce Robin Hood, il programma di servizio pubblico su Rai 2 e tra gli autori del programma c’è proprio il cantante Omar Pedrini, allora suo compagno. Nel 2009 è madrina della Stramilano e viene scelta da Emilio Fede per condurre il Sipario del Tg4. Ospite di molti salotti partecipa anche al reality La tribù ma non sarà il solo.

Nel 2010 conduce Saturday Night Live from Milano su Italia 1 e nel 2014, sulla stessa rete, è tra gli inviati di Mistero.

Nel 2016 si mette totalmente in gioco partecipando alla prima edizione italiana del Grande Fratello Vip, reality dal quale verrà eliminata in semifinale. Dal settembre 2019 conduce Vite da copertina – Tutta la verità su…, il programma pomeridiano di TV8.

Vita privata: flirt, matrimonio e nuovo fidanzato

L’amatissima showgirl ha fatto molto parlare di sé per la sua travagliata vita amorosa.

Dopo la storia con Vittorio Sgarbi, che ancora si riferisce a lei come a “un’opera d’arte”, Elenoire Casalegno è tra le braccia di J-Ax ma anche la storia fra la bellissima conduttrice e il frontman degli Articoli 31 è destinata a concludersi.

Dall’intensa e coinvolgente storia d’amore con dj Ringo (ai tempi Rocco Maurizio Anaclerio), nel 1999 nasce la bellissima figlia Swami. I due non si sono mai sposati ma i rapporti sarebbero ottimi. Swami, cresciuta con l’amore di mamma e papà, sembra aver ereditato il fascino della madre e lo spirito rock del padre sebbene non sembri condividere la passione per i riflettori.

Dopo un chiacchierato flirt con Francesco Facchinetti, l’ambita Elenoire nel 2002 inizia quella che è stata la sua relazione più longeva con Omar Pedrini. Nel 2009 però anche questa storia naufraga, mandando in frantumi il sogno di un amore eterno della Casalegno che però, qualche tempo dopo, ritrova l’amore con Sebastiano Lombardi, l’allora direttore di Rete 4. Il desiderio di stabilità di Elenoire sembra avverarsi quando i due si sposano nel 2014 ma il matrimonio dura solo 3 anni. Dal 2019 la conduttrice è legata a un broker finanziario di nome Andrea.

La Casalegno inviataa L’Isola dei Famosi?

Emergono molte indiscrezioni sulla preparazione dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi. Tra i nomi degli inviati sembra essere spuntato proprio quello della Casalegno e inizia dunque così il conto alla rovescia per l’inizio del reality che potrebbe far volare la conduttrice sino alle Honduras.

