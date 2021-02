Il duca di Edimburgo, il Principe consorte Filippo, marito della Regina Elisabetta resta in ospedale. A decicderlo lo staff del King Edward VII che hanno deciso di prolungare il ricovero come misura extra-precauzionale. Filippo si trova ricoverato dallo scorso martedì sera a causa di un non precisato malessere.

Fonti interne a Buckingham Palace hanno escluso che si tratti di Covid-19, anche perché il Principe e la Regina sono stati vaccinati lo scorso gennaio. Di qualunque natura si tratti il malessere che ha colpito il duca di Edimburgo, i medici reali devono essersi allarmati per predisporre il ricovero a Londra. Filippo ed Elisabetta infatti si trovavano nel castello di Windsor quando è accaduto.

In tutto il Regno Unito sono in tanti ad aver mostrato affetto al vecchio Principe, nella giornata di sabato è stata predisposta una preghiera collettiva per la sua veloce ripresa. Eppure, a destare preoccupazione sono le immagine che hanno immortalato il Principe Carlo uscire dall’ospedale con gli occhi lucidi.

Il principe Carlo fa visita al padre

Il Principe Carlo si è recato in visita al padre, ricoverato a London presso il King Edward’s VII Hospital. Lo ha fatto nel tardo pomeriggio di ieri, arrivando dalla sua tenuta ad Highgrove, nel Gloucestershire, dove si trova insieme alla moglie.

Carlo è entrato dall’ingresso posteriore ed è stato ammesso nell’ambiente dove il principe Filippo si trova in degenza. La visita è durata circa 30 minuti e, all’uscita, Carlo è stato immortalato dai fotografi con gli occhi lucidi.

In molti hanno visto con preoccupazione questa sua reazione, associandola alla gravità delle condizioni di Filippo, eppure non sarebbe così.

Come sta il Principe Filippo

Secondo quanto riferito da fonti di Buckingham Palace, le condizioni del Principe Filippo sarebbero invariate rispetto allo scorso martedì. La scelta di trattenerlo in ospedale è solo a titolo di osservazione e riposo; i medici hanno parlato di un’abbondante precauzione e nulla di più.

Il Principe Filippo sarebbe tranquillo e di buon umore dopo il ricovero

Sulla reazione del Principe Carlo è stato fatto notare che si è trattata di una reazione umana di un figlio che rivede il padre dopo quasi un anno di isolamento. Penny Junor, un’autrice reale, ha anche rimarcato che Carlo potrebbe essere andato a trovare il padre anche per rassicurarlo in merito alla decisione del principe Harry che, insieme alla moglie Meghan Markle ha definitivamente deciso di lasciare il suo posto come membro senior della Famiglia Reale.

Il principe Harry risulta al momento essere in isolamento, in via precauzionale, in caso di immediato ritorno a Londra.

