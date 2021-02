Modella e showgirl, quando si parla di Claudia Galanti sono queste le prime parole che vengono in mente. Ma non solo: i brutti momenti che ha vissuto l’hanno cambiata rendendola una donna forte, determinata e profondamente diversa tanto che oggi è diventata una famosa chef e foodblogger; ripercorriamo insieme la sua vita.

Da una fabbrica del Paraguay alle passerelle internazionali

Claudia Galanti nasce il 6 giugno del 1981 ad Asunciòn, in Paraguay. Cresciuta in una famiglia con serie difficoltà economiche, è costretta a lavorare fin da adolescente in fabbrica per aiutare i genitori; la situazione peggiora quando, a soli 17 anni, perde la madre dopo una lunga malattia.

Dal 1998 la sua vita ha una svolta: inizia a sfilare per numerose case di moda in America Latina, per poi raggiungere, con un successo sorprendente, le passerelle statunitensi ed europee, affermandosi come modella soprattutto in Francia e in Italia. Nel 1999 è già sul grande schermo nel film Catastrofe imminente e nella serie televisiva Lux.

Claudia Galanti, affermatissima modella. Fonte: Instagram

Gli anni da showgirl: tra Stranamore e Scorie

Esordisce in televisione nel 2006 come valletta e inviata del programma Stranamore, mentre già dall’anno successivo partecipa come co-conduttrice a Scorie, ruoli che ricoprirà fino al 2009.

Negli stessi anni Claudia è protagonista di due videoclip musicali del rapper statunitense Coolio, Boyfriend nel 2007 con Belén Rodriguez e Change nel 2008.

L’isola dei famosi e il boom della popolarità

Nel 2010 Claudia partecipa come naufraga alla settima edizione del reality show condotto su Rai 2 da Simona Ventura L’Isola dei Famosi, che le procura una grandissima popolarità; dal maggio dello stesso anno, infatti, partecipa come opinionista e ospite a numerosi programmi televisivi, tra cui Quelli che il calcio, Verissimo, Domenica Live e Domenica Cinque.

Claudia Galanti tra i concorrenti a L’Isola dei Famosi

Nel 2011 è la cover girl del calendario For men magazine e partecipa alla rubrica Page 3 del programma Tabloid, mentre nel 2013 è giudice alla prima edizione del talent show di La 5 Fashion Style.

Tutti gli amori della Galanti

Tra il 2006 e il 2010, Claudia è al centro del gossip italiano per i suoi flirt e relazioni sentimentali con alcuni VIP italiani. Il grande amore arriva però nel 2010, quando conosce l’imprenditore francese Arnaud Mimran: i due iniziano un’intensa storia d’amore, si sposano e hanno 3 figli: nel 2011 Liam Elijah, nel 2012 Tal Harlow, e nel 2014 Indila Carolina.

Gli anni difficili: la morte di Indila e l’arresto di Arnaud

Nel 2014 così raccontava la Galanti: “In 6 mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e a gennaio hanno arrestato Arnaud”, riportava la sua intervista Il Corriere della Sera. La morte della piccola Indila a soli 9 mesi per un soffocamento causato da un batterio sconvolge profondamente la vita della Galanti: nel 2019, in un’intervista a Seconda vita su Real Time, confessa il suo dolore e la sua disperazione, acuiti dal rimpianto di non essere stata presente quel fatidico giorno e soprattutto di non aver richiesto l’autopsia per sapere che cosa davvero fosse successo a sua figlia.

Nel gennaio 2015, inoltre, Arnaud viene incarcerato per appropriazioni indebite, riciclaggio e frode, e il mondo di Claudia vacilla ulteriormente. In un’intervista rilasciata a Chi, infatti, la modella confessa di aver vissuto fino a quei fatidici momenti una finta vita di lusso irreale.

La relazione con Tommaso Buti

Intanto, anche sul fronte professionale la vita di Claudia non va a gonfie vele: nel 2016 torna in televisione partecipando come concorrente all’undicesima edizione dell’Isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, ma viene eliminata già nella seconda puntata.

Inoltre, rompe definitivamente con l’imprenditore Tommaso Buti, con cui aveva condiviso una storia tormentata tra l’estate 2014 e 2015.

La rinascita al fianco dei figli Liam e Tal tra i fornelli

Nel 2019, sempre durante l’intervista a Seconda vita, Claudia rivela che cosa le diede la forza di rialzarsi e riprendere a vivere: “Trovare un senso e cercare di capire chi sei e che cosa vuoi, capire cosa ti fa felice nella tua tragedia [..] Dopo tutto questo oggi sono una persona che sta cercando di costruire, sulla base di quello che mi piace, un futuro un po’ più completo, maturo, un po’ più reale”.

Liam e Tal, i figli di Claudia Galanti. Fonte: Instagram

Claudia riparte proprio dall’amore per i suoi figli Liam e Tal, e dall’unica passione che la rende felice: cucinare per loro. Nell’intervista a Il Corriere della Sera, infatti, confessa: “Ad un certo punto, quando non c’era più nulla che mi faceva felice, ho pensato che [..] dovevo ripescare dal mio passato qualcosa che mi aveva fatto sentire bene. Ho capito che la cucina mi avrebbe salvata e mi sono buttata a capofitto tra i libri di ricette”.

Una showgirl diventata chef

Dalla passione per la cucina nasce così Foodbeats, un progetto di cooking box creato col socio Matteo Rombolotti: lo scopo è quello di creare ricette in cui lasciare il tocco finale ai clienti, in modo tale da coinvolgerli nella preparazione del piatto. Claudia è oggi un’affermata foodblogger, con 358mila follower su Instagram, e una madre amorevole: “Io sopravvivo. Grazie a Liam e Tal e grazie alla cucina”, dichiara in un’intervista a Chi.

Claudia Galanti, la rinascita insieme alla cucina e una carriera da foodblogger. Fonte: Instagram

Approfondisci

Claudia Galanti: “Sono stata ricattata, mi hanno chiesto soldi”