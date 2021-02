A un anno dalla morte del suo compagno, Carolina Fachinetti, figlia di Ornella Muti, ricorda l’uomo amato sul suo profilo Instagram. Il ragazzo aveva combattuto a lungo contro il cancro, prima di perdere definitivamente la sua battaglia. Nelle parole della giovane vedova non manca mai un pensiero ai loro due bambini, di 7 e 5 anni.

Carolina Fachinetti: un anno fa il dolore più straziante

Carolina, classe 1984, è la secondogenita dell’attrice Ornella Muti. Prima di lei infatti la donna aveva avuto un’altra figlia, Naike Rivelli (1974), mentre dal matrimonio con Federico Fachinetti era poi ancora nato Andrea (1987).

Lo scorso febbraio, a soli 36 anni Carolina ha dovuto affrontare uno dei dolori più atroci: la perdita di Andrea Longhi, l’uomo che amava e che con il quale aveva costruito la sua famiglia. Proprio ai figli andava un anno fa il pensiero della donna, che ammetteva di ritrovare in loro lo stesso sguardo del compagno.

Anche Ornella Muti aveva parlato pubblicamente della triste scomparsa del genero, raccontando di aver visto gravare su sua figlia un grande dolore.

Il più grande rimpianto: il matrimonio mancato

Carolina Fachinetti ama condividere le sue emozioni sui social e il suo profilo Instagram assomiglia a un diario dei ricordi, con fotografie dal passato e riflessioni colme di sentimenti.

Già qualche giorno fa, la donna aveva postato alcuni scatti con addosso un abito da sposa, accompagnate dai suoi pensieri sul matrimonio.

“Se solo avessi saputo che non avevo poi tutto quel tempo, ti avrei sposato anche in pigiama ma ti amo Andrea” commentava tristemente Carolina, rivolgendosi all’uomo che ormai non è più con lei.

Mano nella mano con il compagno: un post per ricordarlo

In queste ore, Carolina ha pubblicato una nuova immagine per ricordare il suo Andrea. La foto è molto semplice e racchiude un dettaglio che nonostante la sua dolcezza, infonde grande nostalgia: due mani che si stringono, quella della ragazza e del suo amato compagno.

“Un anno fa preparavo la colazione ai bambini, ti hanno baciato e sono andati a scuola”, inizia così il post della Fachinetti che ripercorre con i suoi follower le ultime ore di vita di Longhi.

“Non sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta che ti tenevo la mano – ha continuato la ragazza – non so nemmeno se sapevi che tenevo la tua mano”. Carolina ha poi fatto una triste ammissione: “Non era difficile, lo è ora, senza di te”.

“Ti amo Andrea mio mi manchi, manchi a tuoi cuccioli– ha scritto infine la donna, salutando il compagno e ricordando come sempre alla fine dei suoi post l’odio provato nei confronti del male che le ha sottratto per sempre l’uomo che amava- #f**k cancer”.

Il post di Carolina Fachinetti per ricordare il compagno scomparso un anno fa

Il commovente filmato: foto ricordo di famiglia

Oltre all’immagine, Carolina ha postato anche un tenero video frutto dell’unione delle fotografie scattate nel corso degli anni quando ancora la famiglia era composta da tutti e quattro i suoi membri: lei, Andrea e i figli Alessandro e Giulia.

Questa volta la ragazza sembra voler lasciare parlare le immagini e aggiunge solamente una frase: “Mi manchi Andrea ,un anno senza te”.

