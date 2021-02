È l’ultima domenica nella Casa del Grande Fratello Vip e i 5 concorrenti rimasti si svegliano dopo i festeggiamenti per il compleanno di Dayane Mello. Una cena intima a cui hanno partecipato Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, gli ultimi concorrenti del reality che domani dovranno affrontare la finale.

Dayane ha colto l’occasione per chiarire le cose con Tommaso, con cui il rapporto dentro il Grande Fratello Vip è stato decisamente conflittuale.

Grande Fratello Vip, i 5 concorrenti rimasti

Sono ormai rimasti 5 concorrenti al Grande Fratello Vip, che si chiuderà domani, dopo 5 mesi molto intensi e molto lunghi.

A rischio eliminazione prima della finale sono Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, mentre le finaliste e il finalista certi sono Dayane Mello, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

La festa di compleanno per Dayane Mello

La penultima sera dentro la Casa è passata con la cena di compleanno per Dayane Mello, che ha compiuto 32 anni dentro il Grande Fratello Vip. I concorrenti si sono seduti per gustare un’elegante cena, a base di vino rosso, un tagliere di salumi e formaggi e un filetto con funghi e patate richiesto dalla festeggiata.

L’occasione ha visto tutti e 5 i concorrenti più eleganti che mai, con Dayane e Stefania vestite con abiti da sera e gli uomini in completo, con tanto di papillon.

Alla fine i concorrenti sono usciti in giardino, dove hanno potuto ballare sulle note di Radio Ga Ga dei Queen.

La festa di compleanno di Dayane Mello

Il chiarimento tra Dayane e Tommaso

La cena è stata anche il momento dei chiarimenti, con i 5 concorrenti rimasti in intimità e il Grande Fratello Vip che si avvia alla conclusione. Un’occasione per aprirsi e confrontarsi colta da Dayane Mello.

Con Tommaso Zorzi la modella scopre le carte: “Io già un mese prima, sapendo che saresti stato al Grande Fratello volevo viverti, però con una consapevolezza di informazione di persone che mi dicevano che dovevo attaccarmi a te per raggiungere qualcosa“.

Questa situazione ha fatto allontanare Dayane, che non cerca fama per tramiti, da Tommaso: “Questa piccola informazione che avevo dall’esterno mi ha fatto staccare completamente e ho fatto la stessa cosa che hai fatto te: osservarti“.

Discorso di Dayane Mello a Tommaso Zorzi parte 1#gfvip pic.twitter.com/yVIDYjQClJ — GFVIP 2 BEST CAST (@GFVIP2BestCast) February 28, 2021

La convivenza al Grande Fratello Vip

Dayane dichiara che ha osservato Tommaso con “l’immensa voglia di viverti ogni giorno. Sono sicura che le migliori risate in questa casa le ho fatte con te, il momento più noioso, di ansia, tutto è sempre migliorato per te.

E di questo devo essere veramente grata. Nella tua debolezza, nel momento di tristezza, ci sei riuscito sempre a dare un sorriso, una parola di distensione“.

La modella dichiara di essere stata dispiaciuta quando Tommaso è diventato amico di Francesco Oppini, con non è in buoni rapporti, perché da un giorno all’altro ha deciso di non provare a conoscerla e si è chiuso.

La voglia di conoscere Tommaso

Dayane dichiara di avere tanta voglia di conoscere meglio l’influencer: “Sono sicura che qua il gioco non ci ha lasciato essere amici, ma so che abbiamo tante cose in comune.

So che tu hai tanta cultura, ma quando ti guardo ho voglia di proteggerti“. La modella dichiara che non verrebbe che nessuno gli facesse del male, “perché è facile farti del male, non è difficile“.

Questo la spinge ad avere un senso di protezione e Dayane si dice dispiaciuta che i due non si sono vissuti lì dentro. “Ma c’è tutta una vita per viversi e sono molto felice per il tuo percorso. Se tu dovessi vincere sarei veramente molto felici“.

Il consiglio di Dayane a Tommaso

La modella, poi, dà un consiglio a Tommaso: “Prendi un tempo per te stesso, perché è importante.

Sì, hai 25 anni, hai una lunga strada da vivere e se scegli le persone sbagliate non sarai mai felice. Non sarai mai capace di amare veramente e tu devi amare“. Alla fine del discorso i due concorrenti si abbracciano, forse riuscendo a mettersi alle spalle questi mesi burrascosi segnati dalle polemiche.

La torta del Grande Fratello Vip per Dayane

Alla fine della cena arrivano torta e candeline, e non può mancare la canzone Tanti auguri a te intonata dai concorrenti. Dayane pronuncia il suo discorso da festeggiata: “Questo compleanno è estremamente speciale per me. Non potrò mai dimenticare sicuramente il mese di febbraio. Sono eternamente grata a voi, perché ci siete stati, e quindi mi trovo una persona molto fortunata. Voglio continuare sempre a gioire sicuramente anche per la felicità degli altri, che è la cosa più importante“.

La torta di compleanno di Dayane Mello

La modella concede il primo pezzo di torta a Stefania, “visto che le donne…“. I concorrenti infatti si trovano ad essere quasi tutti uomini, tranne Dayane e Stefania. “Abbiamo fatto un rimontone…“, scherzano Pierpaolo e Andrea.

