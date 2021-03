Dopo lo scontro diretto avvenuto durante la semifinale del Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra annuncia sui social una drastica decisione nei confronti di un’ex inquilina della Casa, Rosalinda Cannavò, l’ultima ad essere stata eliminata dal reality che avrà il suo finale epilogo questa sera su Canale 5.

Massimiliano Morra contro Rosalinda Cannavò

Quasi allo scoccare di questa edizione, alcune esternazioni da parte di una concorrente non sono piaciute a Massimiliano Morra, che ha avuto modo di ribadire il suo dissenso alla diretta interessata: si tratta di Rosalinda Cannavò che, appena eliminata dal programma, ha confermato il suo pensiero in merito a Massimiliano Morra.

Continuano le insinuazioni della Cannavò

Massimiliano, oltre a non credere nella storia d’amore fra Rosalinda e Andrea Zenga, non ha gradito le dichiarazioni della collega: “Hai detto delle cose molto importanti su di me, ovviamente false, questa cosa mi ha dato molto fastidio“. Rosalinda non ritratta e, anzi, in studio pubblicamente ribatte: “Era quello che io sapevo, detto anche da te. A me risulta così“.

Alfonso Signorini chiarisce così il fulcro della diatriba fra i due, chiedendo alla concorrente “A te risultava che lui fosse gay?

“. Rosalinda, nel rispondere, sembra non avere dubbi: “Sì a me risultava che lui lo fosse, però quello è stato uno scivolone, non spetta a me dire determinate cose“.

Morra non è dello stesso avviso e a sua volta sottolinea di non essersi mai dichiarato omosessuale: “Io non ti ho mai detto di essere gay. Se lo fosse stato, l’avrei detto. Non capisco perché tu abbia avuto l’autorizzazione di dire una cosa del genere“.

Massimiliano Morra passa alle vie legali

In seguito al confronto avuto in puntata con Rosalinda Cannavò, Massimiliano Morra pubblica sul suo profilo una serie di Instagram Stories contro le dichiarazioni dell’attrice, per poi annunciare nella storia seguente di essere intenzionato a procedere per vie legali: “Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizioni ai miei avvocati di procedere legalmente“.

Pare dunque che dopo la loro “favola” non ci sia un lieto fine.

Massimiliano Morra annuncia di voler procedere per vie legali contro Rosalinda Cannavò. Fonte: Instagram

