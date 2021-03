Non smette di sorprendere fino all’ultimo la concorrente del Grande Fratello Vip, tra le papabili vincitrice di questa lunghissima edizione che stasera volgerà al termine dopo 6 mesi. Entrati in casa a metà settembre scorso, finalmente i vipponi questa sera porteranno a termine la loro “infinita” avventura, spegnendo una volta per tutte le luci della Casa più spiata d’Italia. Ma Dayane Mello, la prima finalista di questa edizione, sembra sia destinata a far parlare di sé questa sera anche se non riuscirà ad agguantare la vittoria finale.

Dayane Mello sorprende sul finale: “Sono innamorata“, ma non è Rosalinda

Dayane Mello, da quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia, è stata sempre e costantemente al centro dell’attenzione sulla scia di un detto che conosciamo tutti: nel bene o nel male, purché se ne parli.

Dalle litigate con Oppini a quelle con Stefania, dalla sua bellissima storia d’amore-amicizia con Rosalinda Cannavò all’ultima battuta finale con la sua nomination che ha sbattuto fuori dalla porta del GF Vip Rosalinda arrivata proprio ad un soffio dalla finale.

C’è chi l’ha chiamata “stratega“, chi si appella a lei invece come unica vera e autentica personalità del reality: un personaggio che sicuramente, dividendo continuamente l’opinione pubblica, ha sempre mantenuto i riflettori accesi su di sé.

Volti al termine, in vista della finalissima di questa sera al cui termine sarà noto a tutti il nome del vincitore, Dayane Mello aggiunge nuovamente pepe rilasciando all’interno della casa alcune dichiarazioni che attirano l’attenzione fra cui una promessa: “Domani notte lo saprai“.

Il discorso con Zelletta: “Pier qualcosina lo sa già“

Così infatti Dayane Mello ha risposto ad Andrea Zelletta che insieme a lei e Pierpaolo stavano trascorrendo le ultime ore nella casa.

“Io sono innamorata“, dichiara la Mello facendo insorgere spontaneo il dubbio a Zelletta: “Di Rosina?“, chiede, intendendo Rosalinda Cannavò. “No, domani notte lo saprai, Pier lo sa già, qualcosina lo sa“. Dayane, che proprio 2 puntata fa ha confessato il suo amore all’amica Rosalinda Cannavò la sera stessa in cui però ne ha sancito anche la sorte con una nomination che ha fatto urlare al “tradimento”, sembra possa dunque avere un altro amore, il cuore impegnato per qualcuno che a questo punto non sarebbe la Cannavò.

