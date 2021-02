Il ‘tradimento’ di Dayane Mello a Rosalinda Cannavò è oggetto di dibattito al Grande Fratello Vip. La scelta di gioco maturata dalla modella ha creato numerose polemiche e, anche questa sera, l’atmosfera è incandescente. Il dibattito si scatena in salone ma anche in studio, con una agguerrita Antonella Elia che lancia una forte accusa a Dayane.

Bufera su Dayane Mello e la sua scelta di gioco

Dayane Mello è al centro delle polemiche e, questa volta, quasi tutti sembrano essere contro di lei. La modella, nel corso della scorsa puntata, ha infatti mandato al televoto Stefania e Rosalinda, sacrificando così l’attrice e sua grande amica pur di punire la Orlando, da sempre sua ‘nemica’ nella Casa.

La decisione di Dayane, giudicata incoerente anche da Francesco Oppini fuori da Cinecittà, ha provocato non poche polemiche. A fine puntata, Tommaso e Stefania si sono scagliati contro la concorrente, che ha ricevuto le difese dalla sola Samantha De Grenet.

Nelle ultime ore la modella è finita in una nuova crisi di pianto: questa volta, però, Rosalinda ha deciso di non perdonarla. Il loro rapporto di amicizia sembra essere di fatto compromesso, e lascia ancor di più l’amaro in bocca ripensare alle dichiarazioni di Dayane della scorsa puntata, quando ha rilevato di aver provato amore per la coinquilina, e non una semplice amicizia.

La resa dei conti tra Rosalinda e Dayane

Nel corso di questo nuovo appuntamento Alfonso Signorini affronta lo spinoso argomento ed esplode il dibattito in salone e non solo. Rosalinda ribadisce la profonda delusione vissuta sulla sua pelle: “Io la scorsa puntata ero delusa, quindi mi spiace aver utilizzato un tono così forte. Sicuramente non è stato il fatto di essere andata in nomination, il controsenso mi ha destabilizzata: il vedere una Dayane che dice cose e mi fa accuse pesanti.

Poi vedo un video in cui dice che lei in realtà è innamorata di me…“.

Anche Dayane però ha la sua idea: “Ognuno qua dentro cambia idea e carte… Io quando ho scelto Samantha, non è che il rapporto mio con Rosalinda non conta niente, ma semplicemente perché da 5 mesi la conosco, abbiamo avuto alti e bassi. Quindi ho scelto Samantha perché ho provato con nessun altra persona in questa casa: il sentirmi protetta e l’affetto. Ho seguito il mio istinto: in questo momento per me Samantha è al primo posto“.

Antonella Elia: dura accusa a Dayane

Dallo studio anche gli opinionisti prendono parola.

Antonella Elia ha le idee ben chiare: “Dayane mi ha scioccata a livello umano. Secondo me non si sacrifica una persona che si dice di amare e non si getta alle ortiche una relazione di 5 mesi per un’amicizia vaga con una nuova subentrata nella Casa. Dayane si è attaccata a tuti i nuovi ingressi nella Casa: questo dimostra che lei non è in grado di creare un rapporto umano vero, duraturo ed equilibrato“.

Pupo ritiene invece che tali scelte siano frutto di strategie di gioco, comprensibili e giustificabili in un contesto quale un reality show: “Dayane è una giocatrice perfetta, per me è giustificato tutto: non mi scandalizza nulla.

Però una cosa vi invito a valutare: è troppo facile e poco credibile fare la pace. Fate meno la pace, litigate e non fate la pace. Poi magari potrete farla quando uscirete fuori“.

Tommaso e Dayane a confronto

Anche Tommaso Zorzi ha nutrito forti dubbi su Dayane e non si è tirato indietro nell’esprimerli alla diretta interessata. Questa sera entrambi vengono messi a confronto, con l’influencer che espone il suo parere: “Io credo che lei abbia sempre rivolto accuse anche nei miei confronti. Non credo a questo innamoramento per Rosalinda, ma penso che sia venuta alle strette nel confessarlo.

Perché veniva da alcune settimane in cui aveva atteggiamenti strani“.

Dayane spiega che l’amore provato per Rosalinda fu avvertito molte settimane fa: “Ho toccato tante cose in questo percorso. Non dico che è amore adesso perché non lo è, ma forse qualche mese fa rispetto ad ora. Le ho avuto molto bene, ma chiarisco che non è una cosa di adesso ma di tre mesi fa“. Ma Zorzi resta fermo nelle sue convinzioni e ritiene che giocare su un sentimento così forte come l’amore non sia corretto: “Non ci credo, se era amore vero, allora a questo punto uno poteva leggerle come avances. Mi puoi dire che ci hai provato ma che non sei stata ricambiata. Poi tu per prima hai detto che era innamoramento, anche se era amicizia“.

