Chi c’è dietro alla serenata di Morgan? Non è dato sapere ma sembra che sarà al centro degli interrogativi degli amanti del gossip per giorni e giorni. Mentre Bugo prova a riconquistarsi il pubblico del Festival di Sanremo tornando all’Ariston da solo, Morgan gravita intorno ai riflettori e questa volta ciò che ha fatto non può che definirsi diversamente da “mistero”: una vera e propria serenata per Francesca Cipriani su “ordine” di un uomo sconosciuto.

Morgan “assoldato” da un uomo misterioso per Francesca Cipriani

Francesca Cipriani tutto si sarebbe aspettata fuorché trovarsi vicino al suo tavolo, nel corso di un romantico pasto al ristorante, un bizzarro Morgan intento a suonarle una serenata con tanto di chitarra in spalle.

Una scena quanto mai bizzarra, da sceneggiatura verrebbe da dire e anzi, è proprio quanto confessa la Cipriani stessa intervistata da Francesco Fredella a RTL 102.5 News.

La serenata nel pieno del ristorante

Tantissimi gli interrogativi dietro all’accaduto a partire da: chi è l’uomo che ha rubato il cuore a Francesca Cipriani? E solo in un secondo momento: per quale motivo il misterioso cavaliere ha voluto che fosse proprio Morgan a cogliere di sorpresa la sua donna con una romantica serenata in un ristorante?

Terzo, e non per importanza: come avrà convinto Castoldi a farlo dal momento che Morgan non è solito prestarsi a questi tipi di “servizi al tavolo”? A nessuna di queste domande per ora c’è risposta se non la vaga certezza che un uomo, dietro a tutto questo succulento teatrino, c’è. Pare infatti che la Cipriani sia stata conquistata da un noto imprenditore molto facoltoso che potrebbe non aver badato a spese per “assoldare” Morgan.

Non serve il teatro dell’Ariston per riuscire a far parlare Morgan di sé che dopo aver già cercato di mettere in una sorta di “difficoltà” Bugo, è ora pronto a conquistarsi l’attenzione con un video virale e girato ben lontano dal Ponente Ligure.

