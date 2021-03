Alla 71° edizione del Festival di Sanremo 2021 gli Extraliscio parteciperanno tra i Big in gara insieme al frontman dei Tre Allegri ragazzi morti, Davide Toffolo: il trio degli Extraliscio (Mirco Mariani, Moreno Conficconi, detto “il Biondo” e Mauro Ferrara) affonda le proprie radici nella tradizionale musica romagnola ma la loro carriera si inscrive nel solco di una ricerca continua di nuovi stimoli, di nuove note e arrangiamenti; il testo completo della canzone: Bianca luce nera.

Pronti ad arrivare sul palco dell’Ariston, la collaborazione con Davide Toffolo darà vita al Festival di Sanremo, giunto alla sua 71esima edizione, a un brano che accosta i contrari, che unisce le differenze, un vero “punk da balera“.

Bianca luce nera è un brano che coniuga il liscio e il folk con le note del rock e del punk. Un brano il cui testo, reso noto in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni, è anche il frutto di un’importante collaborazione che alle spalle vede l’eclettica personalità di Elisabetta Sgarbi, celebre sorella del critico Vittorio, anche lei una grande firma nel mondo della cultura e dell’arte.

Il testo completo di Bianca luce nera, in gara al Festival.

Bianca

Come la neve

Nera

Come l’inverno

Mi agito se non ti sento

Divento aceto che ero vino

Strano il mio sentimento

Che mi fa male e mi tiene vivo

Ora che mi leggi la mano

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un posto lontano

Noi che camminiamo vicino

Lì dove nessuno ci vede

E nessuno sa chi siamo

Senza te

Senza te io morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Bianca

Di porcellana

Nera

Ossidiana

Mi curi medicamentosa

Mi pungi come ragno ortica

Stringi forte calamita

Se voglio andare

Mi prendi ancora

Ora che conosci le carte

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un treno che parte

Noi che ci sediamo vicino

E nessuno ci conosce

E non importa dove andiamo

Senza te

Io da solo qui morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Fonte miracolosa

Piantagione velenosa

Ti ho cercato in ogni cosa

E ti ho trovato e ti cerco ancora

Senza te

Io da solo qui morirei

Ho deciso di camminare

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera