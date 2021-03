A pochi giorni dai festeggiamenti per la vittoria ai Golden Globe nella categoria “Migliore canzone originale“, Laura Pausini torna all’Ariston in veste di ospite speciale. È lei uno dei volti più attesi di questa seconda serata di Sanremo 2021. La cantante, emozionatissima e in lacrime, si esibisce sulle note di Io sì, brano vincitrice dei Golden Globe.

Laura Pausini: dai Golden Globe a Sanremo 2021

Solo pochi giorni fa veniva insignito di un altro, prestigiosissimo riconoscimento. Laura Pausini ha infatti vinto ai Golden Globe nella categoria “Migliore canzone originale” con il brano Io sì (Seen), brano che fa da colonna sonora al film La vita davanti a sé con Sophia Loren.

Subito dopo i festeggiamenti per il prestigioso successo è arrivata la chiamata di Amadeus, che l’ha fortemente voluta a Sanremo 2021. Detto, fatto: Laura Pausini è uno dei super ospiti di questa seconda serata del Festival di Sanremo. Proprio all’Ariston la cantante trovò fortuna nel 1993 con il brano La solitudine e, da quell’anno, la sua carriera ha vissuto un crescendo di emozioni, traguardi insperati e successi incredibili. Tutti rigorosamente vissuti al fianco dell’uomo della sua vita: il compagno Paolo Carta e padre di sua figlia Paola.

La cantante in lacrime: “Non me l’aspettavo“

Il momento tanto atteso è arrivato: Laura Pausini fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston, pronta ad emozionare con la sua voce e a regalare al pubblico da casa una performance da favola. La cantante esprime subito la sua gioia per il recente premio vinto, l’ennesimo della sua sfavillante carriera: “Grazie ragazzi. Non mi aspettavo il Golden Globe perché comunque è strano pensare che una canzone cantata da un’italiana sia nominata a un premio del cinema così importante in America, e in più non c’era mai stata una canzone tutta cantata in italiano e premiata“.

Questo il suo pensiero fra le lacrime. L’emozione sul suo volto è palpabile e anche Amadeus se ne accorge, per poi lasciarla esibirsi sulle note proprio di Io sì, il brano vincitore dei Golden Globe.

