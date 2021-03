Il Festival di Sanremo 2021 sarà fresco, giovane e ricco di novità. Sono moltissimi, infatti, i big in gara che debutteranno per la prima volta sul palco dell’Ariston. Fra questi vi è Gaia, concorrente a X Factor nel 2016 e vincitrice nel 2019 della diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dopo il quale raggiunge la notorietà. Nel 2020 è uscito il suo primo album, Genesi, che si ispira a sonorità latino-americane, come le radici di Gaia.

Cuore amaro, una canzone d’amore per se stessa

Gaia parteciperà alla kermesse musicale con la canzone Cuore amaro, il cui testo è stato pubblicato in esclusiva da Tv sorrisi e canzoni.

In un post su Instagram, Gaia racconta la sua canzone: “È una canzone d’amore che ho dedicato a me stessa, un’autobiografia di immagini che raccontano i miei primi traguardi, quelli che non ho mai celebrato e anche i tanti errori, che benedico ogni giorno, perché senza di loro non sarei qui”.

Fedele ai miei sogni

Senza paura poi di cadere

Fedele ai ricordi

Ricadere

Benedico gli errori più grandi

Perché ho fatto di peggio più tardi

Io volevo soltanto portarmi

La giungla tra questi palazzi

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Ma il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Mani radici sole sulla schiena

Parole pioggia che mi disseta

A volte mi sveglio la sera

E strappo pensieri di seta

Foglia nuda per strada

Luna chiara nirvana

Quella che ho dentro è una notte lontana

Quella di chi non sa tornare a casa

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Ma il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore è amaro

È un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Anche se mi resta

Sulla pelle l’ultima

Goccia di tempesta

Ormai non mi interessa

Sei il mio cuore amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore amaro

Un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro