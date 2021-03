Un trio della musica italiana è pronto ad emozionare e a stupire sul palco dell’Ariston. A Sanremo 2021, nel corso di questa seconda serata del Festival, sono ospiti Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali. I tre cantanti si esibiscono sulle note dei loro più grandi successi, da Mi manchi e Non ho l’età a Senza un briciolo di testa.

Cinquetti/Bella/Leali: che trio a Sanremo 2021

La seconda serata del Festival di Sanremo si sta rivelando ricca di emozionanti sorprese, a cominciare dai grandi ospiti voluti da Amadeus. Da Laura Pausini, che si è esibita sulle note di Io sì valsale la vittoria ai Golden Globe, al commovente omaggio de Il Volo al grande Ennio Morricone.

Ma il canto italiano viene rappresentato anche dalla presenza all’Ariston di tre colossi del panorama musicale del nostro Paese: Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali.

Numerose le canzoni da loro interpretate e che hanno fatto la storia: dalla celeberrima Non ho l’età della Cinquetti a Montagne Verdi della Bella, sino a A chi di Leali.

Incanto ed emozione all’Ariston

La prima a fare il suo ingresso è Gigliola Cinquetti, che offre al pubblico a casa una intensa e delicata interpretazione della sua celeberrima Non ho l’età.

Il testimone passa successivamente a Fausto Leali, che ha scelto di esibirsi sulle note di Mi manchi. A chiudere il cerchio sale sul palco dell’Ariston anche Marcella Bella, che con Senza un briciolo di testa incanta ed emoziona.

Il trio nuovamente si divide la scena proponendo altri tre brani: Dio, come ti amo per Gigliola Cinquetti, Io amo per Fausto Leali e Montagne Verdi per Marcella Bella. Tanti, piccoli frammenti di storia della musica italiana.

