La lunghissima terza serata del Festival di Sanremo ha messo a dura prova anche Luca Argentero, che si è ironicamente sfogato su Twitter. Il suo è stato uno dei migliaia di commenti sulla kermesse musicale, ma il suo status di vip lo ha esposto a critiche e polemiche particolarmente sterili. L’attore però non si è tirato indietro: Luca Argentero ha replicato ad un utente che ha polemizzato per il suo parere su Sanremo.

Luca Argentero, battuta su Sanremo su Twitter

Quella dell’attore Luca Argentero, diventato pochi mesi fa padre della piccola Nina Speranza, non era altro che una battuta. Un modo per sdrammatizzare e insieme far passare le lunghe, lunghissime ore che sotto la conduzione Amadeus caratterizzano la terza serata delle cover, finita oltre le 2.00 di notte.

Sul profilo twitter di Luca Argentero, l’attore ha scritto: “Chi guarda Sanremo 2021 fino alla fine non ha figli piccoli!”.

La battuta ha trovato l’appoggio di molti dei suoi utenti, sia genitori come lui che non. C’è infatti chi sottolinea che anche senza figli non è riuscito a vedere tutta la terza serata di Sanremo, e chi invece ricorda di come proprio il figlio piccolo l’abbia tenuto sveglio tutta notte a guardare il festival.

Tra i commenti, però, è arrivata anche una critica.

Luca Argentero discute con un fan su Twitter

Non a tutti infatti è andata giù quella che sembrava essere una innocente battuta di spirito su Sanremo. Al post di Luca Argentero, infatti, ha risposto un utente palesemente irritato: “Mamma mia la retorica di ‘tu non hai figli e quindi‘” ha commentato, sbuffando per la battuta dell’attore. Argentero però non si è tirato indietro e ne è nata una discussione a colpi di caratteri: “Mamma mia la pesantezza, era una battuta“. L’utente però ha replicato ancora: “Wow che ridere“.

L’attore noto recentemente per la serie Doc – Nelle tue mani, non ha lasciato perdere però.

Già di recente non si era tirato indietro nell’accusare chi aveva creato un profilo falso a suo nome. Ora, ha risposto: “È comunque meglio sorridere che sbuffare ad ogni passo. Sorridi che ti passa“. Lo scontro è finito con un altro “impossibile ridere alle tue battutone” e il finale “vabbè niente dai” con emoji di un bacio di Luca Argentero.

La discussione tra Luca Argentero e l’utente su Twitter

Luca Argentero e Cristina Marino sposi

La “battaglia” su Twitter di Luca Argentero è arrivata poche ore dopo un lieto annuncio che riguarda l’attore.

Solo poche ore fa, infatti, la compagna Cristina Marino ha rivelato che lei e Luca Argentero si sposeranno. “Sarà una cosa molto semplice, covid permettendo. Sarà una festa d’amore semplicissima. La parola chiave è semplicità, magari più avanti vi terrò più aggiornati” ha confidato ai fan. Un obiettivo che l’attore aveva da tempo, rimandato a causa della pandemia. Ora a fermarli non c’è più nessuno, se non altre due eterne serate di Sanremo.

