Dopo aver trionfato al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è pronto a prendersi la scena nei “salotti buoni” di Mediaset. Zorzi sabato 6 marzo sarà ospite a Verissimo, dove parlerà della sua esperienza nella Casa e assieme agli altri coinquilini. Su alcuni di loro ha lanciato qualche pesante bordata che non passerà inosservata.

Tommaso Zorzi: classifica della falsità al GF Vip

L’intervista in programma da Silvia Toffanin promette già scintille. Una settimana dopo aver vinto il GF Vip a scapito di Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi è tornato nel mondo portando con sé la solita carica da “viperetta”.

Dalle anticipazioni del programma, viene rivelato infatti che Zorzi ha stilato una classifica degli inquilini che lo hanno deluso. Molte cose le ha potute vedere solo dopo l’uscita dalla Casa del GF Vip, e probabilmente hanno contribuito ai suoi giudizi. “Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa” dice Zorzi.

Sulla Salemi, vera rivale nella Casa con cui non è mai andato d’accordo, ha aggiunto: “Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima“.

GF Vip, Tommaso Zorzi parla della vittoria

Nel corso dell’intervista, troveranno spazio anche di altro, su tutti la vittoria finale di Tommaso Zorzi: “Non mi sarei mai aspettato di vincere.

Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile“. L’influencer, che nelle ultime ore avrebbe rifiutato l’Isola dei Famosi, ha poi aggiunto: “Adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere“.

L’occasione è stata propizia anche per parlare del suo percorso nella Casa del GF Vip, non sempre andata liscia. “Avrò fatto sicuramente qualche errore ma non li rimpiango, o mi ami o mi odi – ha dichiarato Zorzi – Mi sono trovato in situazioni delicate, ma non riesco a stare zitto perché fa parte del mio carattere“.

L’amicizia con Francesco Oppini e Aurora Ramazzotti

Non solo frasi al veleno e falsità, però. Dentro e fuori la Casa Tommaso Zorzi può contare su amici con cui ha stretto un forte legame. Su tutti, Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti: “Per lui ho preso una sbandata. Quando è uscito dalla Casa ho pianto come un disperato. Esternare il mio amore nei suoi confronti è stata una liberazione” ha detto Zorzi. Poi ancora: “Ogni volta che lo vedo mi commuovo, sento un affetto veramente forte”.

Sull’amica di una vita, Aurora Ramazzotti, ha poi confessato che le cose con lei sono state chiarite, dopo molte incomprensioni. “Appena sarà possibile abbiamo tanta voglia di reiniziare a viverci come abbiamo fatto fino a qualche anno fa” ha detto Zorzi.

