Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono conosciuti ed innamorati e ora desiderano vivere a mille la loro storia lontano dalle telecamere. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ospiti a Verissimo, raccontano il loro amore e si dicono felice per il sentimento che stanno coltivando: “Ci stiamo vivendo tanto“.

L’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono ospiti di Silvia Toffanin, nell’odierno appuntamento interamente dedicato ai protagonisti del Grande Fratello Vip 5. La coppia si è conosciuta nella Casa: lei ha iniziato il percorso dall’inizio, lui invece è subentrato a dicembre.

Ma, settimana dopo settimana, la loro conoscenza si è fatta più profonda ed è sbocciato l’amore. Tra baci e coccole i due hanno deciso di non nascondersi più. Anche dopo la fine del reality i due non si sono mai più lasciati, trascorrendo quando più tempo possibile insieme tra cene insieme e momenti di intimità.

A Verissimo la coppia si racconta tra presente e ipotetici progetti futuri, esattamente come aveva fatto il ragazzo nell’intervista della puntata della scorsa settimana.

L’enigmatica storia di Rosalinda

Nel corso dell’avventura a Cinecittà, il percorso di Rosalinda ha scoperchiato numerose verità e realtà nascoste, dalla finta storia d’amore con il coinquilino Massimiliano Morra alla “favola” con Gabriel Garko.

Dietro le motivazioni che l’hanno portata a vestire una maschera per tutti questi anni c’è un mondo intero: “C’è tutto un mondo dietro molto complesso. il carico delle menzogne non ero abituata a questo mondo, arrivavo da una realtà molto semplice. Mi sono affidata a consigli e persone sbagliate che non volevano il mio bene. Poi avevo la sensazione di sentirmi sola e poco accettata“.

La ragazza rivela: “Le relazioni che vivevo non erano relazioni sane. La sensazione di raccontare menzogne non era positiva, immaginavo di essere in un set ed interpretavo il personaggio che mi avevano dato“.

L’amore con Andrea Zenga

Il Grande Fratello Vip, però, è stato per Rosalinda una fase di rinascita, di liberazione totale dai fantasmi del passato e da menzogne che hanno caratterizzato la sua vita nel corso degli anni. Ora l’ex gieffina si dice rinata, si è riscoperta felice e pronta a riprendere in mano la propria vita. E, nella sua vita, non può mancare di certo colui che le ha fatto riscoprire la bellezza della parola ‘amore’: Andrea Zenga.

In studio a Verissimo il ragazzo raggiunge la sua Rosalinda e si sbottona sul bellissimo sentimento che stanno vivendo in questo momenti: “Siamo felici, ci stiamo vivendo tanto quindi c’è molto feeling e stiamo costruendo qualcosa di importante: è la cosa che ci rende felici.

Dentro la Casa sei condizionato dal fatto che vivi con altre persone dalle telecamere. Fuori è stato meglio. Sono giorni un po’ intensi, ma abbiamo voglia di stare insieme e questa è la cosa più importante“.

