Uscito da poco dalla Casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga si racconta oggi nel salotto di Verissimo. Il ragazzo ha vissuto a mille l’esperienza a Cinecittà, recuperando il rapporto con il padre Walter e riscoprendo anche l’amore al fianco di Rosalinda Cannavò. “Ci sono basi molto solide per costruire qualcosa di importante“, la convinzione del ragazzo.

Andrea Zenga: dalla famiglia all’amore

La sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip è cominciata in sordina, per poi esplodere nel finale. Andrea Zenga è stato amatissimo concorrente di questa lunga edizione del reality, ed è entrato di diritto nel cuore del pubblico per la sua gentilezza e bontà d’animo.

Se inizialmente il suo percorso è iniziato a rilento, è con le ultime puntate del programma che si è fatto conoscere al grande pubblico.

A catalizzare l’attenzione di tutti sono stati due argomenti spesso trattati da Alfonso Signorini in puntata. Il primo è il tormentato rapporto con il padre Walter Zenga, accusato di essere stato assente nel corso della sua vita. Il concorrente, supportato anche dall’affetto e dal bene del fratello Nicolò, è però intenzionato a ricucire il rapporto. Il secondo argomento è, indubbiamente, la storia d’amore con Rosalinda Cannavò sbocciata fra le mura di Cinecittà.

Entrambi hanno riscoperto il significato della parola amore e, dopo abbracci, coccole e dichiarazioni reciproche, al GF Vip l’atteso bacio è arrivato nel cuore della notte. Da quel momento il loro sentimento si è intensificato sempre più ed entrambi non vedono l’ora di viverselo a mille fuori dalla Casa, lontani dalle telecamere.

“Ci sono basi molto solide“

Ospite a Verissimo, Andrea Zenga ripercorre tutte le emozioni vissute nella Casa, a cominciare dall’avvicinamento a Rosalinda: “Era da un po’ di tempo che non ero innamorato, poi è arrivata la conoscenza con Rosalinda.

Per parlare di amore è presto, ma ho voglia di portarmi fuori questa conoscenza. Perché nella Casa prima conosci molto la persona e inizi a provare un forte interesse. Ci siamo avvicinati molto nelle ultime settimane, secondo me ci sono basi molto solide per costruire qualcosa di importante“. E aggiunge: “È stata una cosa molto naturale e speriamo che porti a qualcosa di importante fuori“.

Nemmeno la dichiarazione di Dayane Mello che, nella Casa, ha rivelato di aver provato amore per Rosalinda, ha scalfito il rapporto di complicità tra Andrea e l’attrice.

“Quando ho visto il video dell’amore di Dayane ero un attimo confuso – ammette Zenga- Io ho conosciuto Rosalinda, non la loro amicizia prima. Sono rimasto spiazzato, ma non credo che sia un sentimento vero. Mi sembra che Rosalinda sia stata chiara dicendole che per lei era una semplice amicizia“.

Le parole di mamma Roberta

Parlando del proprio percorso introspettivo a Cinecittà, il ragazzo svela: “È stato un percorso molto forte e costruttivo. Credo di essere stato me stesso nei pregi e nei difetti e questo mi ha dato tanta soddisfazione, soprattutto vedere mia mamma e mio fratello fieri di me“.

E, in studio, entrano proprio la mamma Roberta Termali e il fratello Nicolò. Entrambi sono orgogliosissimi del percorso intrapreso da Andrea, a cominciare dalla madre: “Andrea l’ho trovato bene. Gli avevamo detto: ‘Se sarai di essere capace come sei con noi, conquisterai tutti’. E questo è quello che ha fatto. Ci ha creato un giro di amore intorno, ci ha investiti come uno tsunami“.

Anche Nicolò si congratula con il fratello per la sua avventura e per aver avviato, attraverso al partecipazione al GF Vip, un percorso di riavvicinamento al padre Walter: “Come ha detto lui, è stata l’occasione giusta per dare il via e ricostruire qualcosa: l’importante è quello che si riesce a creare dopo“.

Il rapporto con Walter Zenga

Anche mamma Roberta nutra una forte speranza in questo riavvicinamento tra i figli e il padre Walter: “La vita è una sola e non si può sprecare questa opportunità. Abbiamo una vita davanti per ritrovarsi e non perdersi mai più: loro secondo me hanno bisogno di lui“. E aggiunge: “Io ho mandato un messaggio a Walter dopo tanti anni che non ci sentivamo. Quando ho visto Andrea piangere e stare così male, mi ha spinto a mandargli un messaggio di pace. Gli ho detto di metterci una pietra sopra e che i suoi figli hanno bisogno di lui. Lui purtroppo questa cosa l’ha fraintesa e mi è dispiaciuto, perché non mi ha risposto. Non è andata a buon fine questa cosa, ma l’importante per me e che Walter si sia sentito con loro“.

Anche il figlio Nicolò prende parola: “Negli ultimi anni ho avuto contatti con lui, sono andato a trovarlo diverse volte ma non siamo mai riusciti a capirci e quindi non abbiamo mai trovato il legame vero“.

