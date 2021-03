Cosa ci aspetta stasera in tv? Su Rai 1, dove l’eco della musica di Sanremo non si è ancora esaurita, arriva una nuova serata all’insegna della canzone italiana. Su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene Show. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Per il ciclo A grande richiesta, stasera Rai 1 presenta Non sono una signora. Dagli Studi Voxon di Roma, Alberto Matano condurrà una serata di musica, varietà, ricordi ed emozioni dedicata a Loredana Bertè. La celebre cantante, che è stata ospite al Festival di Sanremo presentando il suo nuovo singolo, ha all’attivo 17 album da studi e 5 dal vivo, 2 EP e 3 raccolte ufficiali per un totale di oltre 7 milioni di dischi venduti.

Su Rai 2 torna Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino ed i suoi esilaranti ospiti. Per il programma questa non è stata una stagione semplice: tra gli speciali del Tg2 Post, uno slittamento per lasciar spazio a La Caserma e uno per la prima serata del Festival, la messa in onda è stata molto frammentata.

Su Rai 3 l’appuntamento, come ogni martedì è con Bianca Berlinguer e il suo programma #cartabianca. Visto l’aumento continuo dei contagi, la puntata sarà dedicata inevitabilmente alla pandemia di Coronavirus che, ormai da un anno, tiene in scacco il nostro paese.

Il nuovo esecutivo riuscirà ad accelerare la campagna vaccinale o per gli italiani si prospetta un nuovo lockdown?

I programmi in onda sui canali Mediaset

Su Rete 4 Mario Giordano conduce Fuori dal coro.

In diretta dall’Allianz Stadium di Torino, su Canale 5 andrà in onda la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League Juventus – Porto a partire dalle 20.47.

Su Italia 1 invece andrà in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Secondo Dagospia in questa puntata si parlerà della cazzuola con la quale il cantante Random si è presentato sul palco del Festival di Sanremo.

Non l’avete notata?! Beh, dietro questo strumento da muratore ci sarebbe proprio lo zampino della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Gli altri

Su Rai 5 andrà in onda il film Detroit che racconta gli scontri realmente accaduti tra polizia e cittadini afroamericani dal 23 al 27 luglio del 1967.

Rai Movie propone invece Maraviglioso Boccaccio, un film di Paolo e Vittorio Taviani ispirato alle novelle del Decameron di Giovanni Boccaccio, vincitore del Nastro d’Argento nel 2015.

Infine su Paramount Channel va in onda Sin City, il film dalla fotografia unica, tratto dall’omonimo fumetto di Frank Miller.