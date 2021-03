A quasi un anno dall’episodio che l’ha portata ad allontanarsi momentaneamente da Instagram, Diana Del Bufalo è nuovamente al centro di una polemica a causa delle sue stories. A provocare il disappunto di alcuni follower dell’attrice e cantante sarebbero state alcune sue affermazioni, giudicate da molti inadeguate al periodo che l’Italia sta affrontando.

Il primo allontanamento da Instagram di Diana Del Bufalo

Dalla prima apparizione televisiva di Diana Del Bufalo nei panni di allieva del talent show Amici di Maria De Filippi è passato decisamente molto tempo. Negli anni, la cantante si è fatta conoscere sia in ambito professionale intraprendendo anche la carriera di attrice, sia a livello personale iniziando a condividere la sua quotidianità via social.

Qualche tempo fa però alcune immagini avevano creato forti polemiche. Lo scorso maggio infatti, in molti non avevano gradito i video della festa di compleanno della madre di Diana celebrata in un ristorante. La reazione della cantante era stata allora immediata. Con un lungo messaggio in risposta alle critiche, la ragazza si era mostrata molto arrabbiata con chi la accusava di sperperare denaro in un momento di forti restrizioni economiche.

Pochi giorni più tardi inoltre, la Del Bufalo aveva deciso di prendersi una “pausa” da Instagram eliminando momentaneamente il suo profilo senza preavvisi né spiegazioni. Una settimana dopo questo gesto, la ragazza si era poi riappropriata del suo profilo. In quell’occasione, aveva spiegato di vivere un periodo complesso e di essersi affidata alla guida di una psicologa, per riuscire a superare “un evento molto traumatico”.

Senza peli sulla lingua: la reazione al nuovo Dpcm scatena le critiche

Dal momento del suo ritorno su Instagram, Diana si è mostrata spesso sorridente e ha condiviso messaggi di positività, senza nascondersi dietro alle debolezze.

Oltre alle frequenti riflessioni, la ragazza ha continuato a parlare con ironia e autoironia ai fan, come sempre senza peli sulla lingua.

Proprio nelle ultime ore però, alcune parole della Del Bufalo sono entrate al centro delle polemiche. A destare gli animi è stata una frase da lei pronunciata all’interno delle sue stories. “Mi sono rotta il ca**o di vivere questa vita a metà con tutte queste restrizioni – avrebbe affermato la cantante – farò come al solito: violerò il Dpcm”.

Nel condividere quest’opinione, Diana ha usato un tono ironico con tanto di esultanza finale, tale da far credere che in realtà stesse scherzando.

Tuttavia le reazioni dei follower dimostrano come le sue parole non siano state accolte da tutti positivamente.

Le reazioni dei follower e la risposta di Diana

Il video pubblicato dall’attrice di Che Dio ci aiuti non è stato apprezzato da tutti i suoi follower. Le reazioni polemiche si sono concentrate sul fatto che Diana ha molto seguito sui social e non dovrebbe perciò diffondere messaggi simili. Chi la critica teme che le sue parole possano condizionare negativamente le scelte e i comportamenti altrui. Alcuni follower infatti le avrebbero chiesto di non suggerire comportamenti che violino la legge in un periodo di pandemia globale come quello che stiamo vivendo.

La risposta di Diana Del Bufalo

Come già fatto in passato, la Del Bufalo ha condiviso un breve messaggio indirizzato a chi l’ha criticata fra le sue stories. Con un selfie autoironico in cui si mostra con gli occhi spalancati verso l’obiettivo, Diana ha quindi parlato ai suoi follower, rivolgendo loro un chiaro invito: “Se non siete disposti a scherzare e ad alleggerire la vita, defollowatemi perché io sono così”.