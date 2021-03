È un periodo d’oro per Tommaso Zorzi, fresco vincitore del Grande Fratello Vip e nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi. Il giovane influencer è nel punto più alto della sua sinora brevissima carriera, ma non ha perso di vista i veri valori della vita che da sempre lo accompagnano. In un’intervista il ragazzo ha rilevato a chi ha deciso di devolvere il montepremi vinto al GF Vip: un gesto assolutamente lodevole.

Tommaso Zorzi, periodo d’oro: Mediaset punta su di lui

Mediaset ha avuto l’opportunità, nel corso di questi mesi, di conoscere un giovane e talentuoso ragazzo dal carisma invidiabile e dall’irrefrenabile simpatia.

Tommaso Zorzi ha conquistato tutti e, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, l’azienda ha deciso di puntare ulteriormente su di lui offrendogli il ruolo di opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al suo fianco, oltre alla conduttrice Ilary Blasi, sono stati confermati come opinionisti Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, attualmente fermata dal Covid e costretta a restare a casa.

Il giovane influencer è così all’apice della sua sinora brevissima carriera. Intervistato da Vanity Fair, Tommaso Zorzi ha rivelato come ha deciso di utilizzare il ricco montepremi ottenuto in seguito al trionfo al GF Vip.

Il lodevole gesto dell’influencer

100.000 euro è il ricco montepremi conquistato dal giovane ragazzo dopo la vittoria. Ma a chi ha voluto devolvere questi soldi Tommaso Zorzi? La risposta arriva nel corso dell’intervista: destinatari del montepremi sono le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) e gli anziani spesso soli e bisognosi di cure. Il lodevole intento è stato giustificato dalle sue parole: “Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per altri nonni“. L’influencer ha così deciso di devolvere in beneficienza il suo ricco bottino ad una delle fasce più bisognose e, a tratti, sole della nostra società.

Per Tommaso Zorzi è ora il momento di tuffarsi in una nuova avventura: l’Isola dei Famosi lo aspetta, e non come concorrente ma come agguerrito opinionista, pronto a dire la sua con la schiettezza e la simpatia che da sempre lo contraddistingue.