Le anticipazioni della puntata di Domenica In del 21 marzo, promettono un altro appuntamento gustoso negli studi di Mara Venier. La celebre “Zia Mara” torna infatti a intrattenere la domenica pomeriggio con numerosi ospiti e interviste di stretta attualità: dall’emergenza Covid, tema spesso centrale quest’anno a Domenica In, sino alle celebrazioni per i 100 anni di Nino Manfredi, cosa bolle in pentola.

Anticipazioni Domenica In: gli ospiti

Numerosi i grandi ospiti portati in studio da Mara Venier, che in parte prosegue il lavoro del “dopo Festival di Sanremo” iniziato all’indomani della finale proprio dal palco dell’Ariston.

Per iniziare, però, l’ufficio stampa di Domenica In fa sapere che tra gli ospiti ci sarà il Ministro della Salute Roberto Speranza, che parlerà “della ripresa della Campagna di vaccinazione dopo il temporaneo stop al vaccino” AstraZeneca. Sul tema, interverrà anche l’immunologo Le Foche.

Oltre al Ministro, a Domenica in ci saranno anche Giovanna Botteri, Alberto Matano e il regista Ferzan Ozpetek, coi quali Mara Venier ripercorrerà “questo anno di convivenza con la pandemia“.

Anticipazioni Domenica In: è ancora Sanremo

Largo spazio verrà dato anche per smaltire le pratiche dopo la fine del Festival di Sanremo 2021.

Ospite questa volta ci sarà l’attrice Matilda De Angelis, che ha sorpreso tutti nella prima serata accanto ad Amadeus, rubando la scena. L’attrice martedì 23 sarà su Rai 1 con la serie Leonardo. Sempre da Sanremo, arrivano da Mara Venier anche Bugo, Madame e Ghemon, che si esibiranno anche coi brani delle loro canzoni.

Anticipazioni Domenica In: il ricordo di Nino Manfredi

Il weekend televisivo è dominato anche da un altro grande evento: i 100 anni di Nino Manfredi, compiuti idealmente il 22 marzo 2021. Per celebrare il grande attore, cantante ed artista italiano, Mara Venier ha in serbo un collegamento speciale assieme a Erminia Ferrari, moglie di Manfredi, e al figlio Luca, che ha diretto lo sceneggiato Rai In Arte Nino e scritto assieme alla madre il libro Un friccico ner core – I 100 volti di mio padre Nino.

Quando va in onda Domenica In

Ultima nota di carattere “tecnico”: la ventottesima puntata di Domenica In, quella del 21 marzo 2021, andrà in onda come di consueto su Rai 1 a partire dalle 14.00, con fine prevista per le 17.15.

