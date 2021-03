Aria di polemica tra Belen Rodriguez e il duo Pio e Amedeo, che ieri sera sono stati ospiti nella prima puntata di Amici 20. Qui, i due hanno fatto alcune battute rivolte a Stefano De Martino, tirando in ballo l’ex moglie Belen e la figlia in arrivo con Antonino Spinalbese. La showgirl però non sembra aver gradito e sul suo profilo Instagram Belen ha risposto con un post dai toni decisamente polemici.

Belen, le battute di Pio e Amedeo ad Amici

Tutto è andato in scena negli studi di Maria De Filippi, dove Pio e Amedeo hanno offerto un intermezzo comico al talent. I due hanno preso di mira Stefano De Martino, congratulandosi ironicamente per la figlia in arrivo.

La gaffe, fintamente inconsapevole, sta nel fatto che non è lui il padre di Luna Marie, la bambina di Belen, ma Antonino Spinalbese. La gag è stata giocata sulla somiglianza tra il ballerino e l’hair stylist con cui Belen ha intrapreso una relazione, poco dopo la fine del suo rapporto con De Martino.

Lui, da parte sua, ha risposto diplomaticamente che con Belen i rapporti sono ottimi, che non ci sono problemi e che “Se rido troppo, rischio di offendere qualcuno. Se rido poco, si offendono loro“. Pio e Amedeo, però, hanno anche ironizzato sul fatto che la Rodriguez sia passata da De Martino a “un parrucchiere“.

La risposta non si è fatta attendere.

Belen tagliente su Pio e Amedeo: la risposta alle battute

La showgirl argentina Belen Rodriguez non sembra aver preso benissimo le battute di Pio e Amedeo. Sembra infatti destinato a loro il post polemico che è apparso sul profilo Instagram di Belen nelle ultime ore. Qui, ha postato un’immagine significativa, una saponetta, accompagnata dalla didascalia: “Famosissima saponetta che serve a sciaquarsi le mani e anche la bocca“.

Per i fan del profilo e della showgirl, sembra chiaro che il riferimento è a quel paragone tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Belen non avrebbe quindi gradito che sia stato “svilito” il suo attuale compagno in base alla professione e in confronto all’ex marito. C’è chi butta soffia sul fuoco, parlando di cattivo gusto, e chi prova a buttarci acqua ricordando che si tratta solo di ironia e comicità. La diretta interessata, dal canto suo, sembra aver acceso il fiammifero della polemica.

Il post di Belen, polemica con Pio e Amedeo

