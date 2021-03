Gianni Morandi è ricoverato sotto osservazione al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, dopo un incidente domestico. Il cantante è caduto su un fuoco accesso per bruciare sterpaglie mentre lavorava in campagna.

Nel video che Gianni Morandi pubblica sulla sua pagina Facebook, lo si vede mentre gira nel reparto dell’ospedale con fasciature sulle mani, ma il cantante vuole rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni.

Gianni Morandi in ospedale: “Momento delicato e difficile”

Il cantante pubblica un post su Facebook per condividere con i tantissimi fan le sue condizioni, dopo il brutto spavento per il suo ricovero a seguito di un incidente domestico in cui è rimasto ustionato.

“21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione“, scrive Morandi.

Il cantante vuole “ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi.Questi sono i primi passi….

“.

Il video dall’ospedale

Gianni Morandi allega un video, girato dall’inseparabile moglie Anna, in cui mostra mentre cammina nel reparto con le fasciature. Sotto, le note di Ragazzo fortunato di Jovanotti. E Gianni Morandi commenta la sua disavventura proprio con queste parole: “Sono stato fortunato“, dichiara. Insieme a lui compaiono anche due donne del personale medico: “Se le fa male è un buon segno“, dicono al cantante.

L’affetto dei fan per Gianni Morandi

Immediatamente sotto il post ci sono state migliaia di reazioni da parte dei fan dell’amato cantante.

“Sei una forza della natura e soprattutto una persona meravigliosa“, scrive un’utente, seguita da altri commenti di sostegno per Morandi: “Solo tu potevi farlo, mostrandoti così. Ti faccio i miei più affettuosi auguri di una pronta guarigione, abbiamo bisogno delle tue giornaliere e affettuose incursioni“. Il cantante è molto amato e seguitissimo sui social, tanto che il suo post su Facebook è arrivato in pochissimo tempo a quasi 17mila commenti.

L’incidente di Gianni Morandi

Gianni Morandi ha avuto un brutto incidente mentre lavorava in campagna nei pressi di Bologna, finendo sul fuoco acceso per bruciare alcune sterpaglie.

Il cantante ha riscontrato varie ustioni su mani, volto e gambe, ma le sue condizioni non hanno fortunatamente richiesto un intervento chirurgico.