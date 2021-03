Nel futuro della conduttrice Serena Rossi potrebbe esserci di nuovo il palco dell’Ariston. Dopo essere stata ospite nell’edizione 2021, alcune voci vogliono Serena Rossi come prossima conduttrice di Sanremo 2022. Si tratterebbe di un grandissimo risultato per la sua carriera, al momento impegnata con la Canzone Segreta e la serie Mina Settembre.

Sanremo 2022 chi sarà il conduttore?

Il toto-nomi è iniziato dal momento stesso in cui Amadeus ha annunciato che per lui sarebbe stato l’ultimo Festival di Sanremo: nessun Ama-ter nel futuro, quindi, né per lui né per Fiorello. A meno di clamorosi ripensamenti, la conduzione artistica del più importante festival della musica italiana cambierà volto.

Chi potrebbe sostituire Amadeus?

Nei primi giorni, si è iniziato ad avanzare qualche nome: su tutti quello di Alessandro Cattelan, che sembra maturo per un’esperienza del genere dopo il lavoro a X Factor e il suo talk show. I tempi e soprattutto il sentiment popolare sembra però chiamare a gran voce per una soluzione diversa, decisamente più femminile.

Serena Rossi conduttrice a Sanremo 2022

Non è un mistero che il tema donne e Rai sia stato, specialmente sotto Sanremo, più delicato che mai. Il palco dell’Ariston non è nuovo ad avere conduttrici donne, a partire dall’edizione 1960 con Enza Sampò per arrivare poi a Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi, Raffaella Carrà e Antonella Clerici.

In questi anni però l’attenzione alla parità di genere potrebbe spingere la Rai ad affidare ancora più interamente la direzione artistica ad una professionista di alto profilo.

In questi giorni viene rilanciato il nome di Serena Rossi, conduttrice di La Canzone Segreta e volto di Mina Settembre nella fiction Rai. A rilanciare l’ipotesi è stato Alberto Dandolo dalle pagine di Oggi.

Sanremo 2022, il sogno di Serena Rossi

Dalle pagine del rotocalco riprese da numerose fonti di settore, si apprende infatti che per il noto giornalista rosa Serena Rossi vorrebbe condurre Sanremo 2022.

“Gira voce che Serena Rossi abbia un sogno: condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo” ha scritto Dandolo. La suggestione è forte e la Rossi sta collezionando buoni ascolti col suo lavoro: la sua ospitata a Sanremo 2021 quindi potrebbe non essere l’ultima volta che vediamo la voce di Anna di Frozen su quel palco.

Dandolo, però, aggiunge un “Riuscirà a realizzarlo?” al suo articolo. A riprova che la volontà di Serena Rossi ci può pure essere, ma in casa Rai non è forse ancora tempo per guardare alla prossima edizione.

Non dovrebbe mancare poi molto e i tempi sembrano maturi perchè il trono vacante di Sanremo venga occupato da una regina.

