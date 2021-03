Serena Rossi continua a cavalcare l’onda del successo, diventando sempre più l’attrice più gettonata del momento. Reduce dal suo ultimo successo in Rai, con la Fiction Mina Settembre, Serena Rossi, ora la bella attrice campana è pronta a partire con un nuovo programma, Canzone segreta in onda dal 12 marzo.

È un periodo d’oro per Serena Rossi, lavoro e amore proseguono a gonfie vele e, forse, il matrimonio che tutti attendono non è così lontano. L’attrice tornerà sul palco dell’Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo 2021.

Chi è Serena Rossi?

Bella e brava, Serena Rossi ha debuttato nella storica soap di Rai 3 Un posto al sole.

E qui, si può dire, “Galeotto fu il set” perché proprio girando la longeva fiction ha conosciuto il suo attuale compagno, e papà del suo bimbo, Davide Devenuto. Nata a Napoli nel 1985, Serena Rossi non è solo attrice ma anche una bravissima cantante; infatti ha esordito nel 2002 nel musical C’era una volta… Scugnizzi di Claudio Martone ed Enrico Vaime.

Grazie al ruolo di Carmen Catalano viene scoperta e il suo enorme talento le ha spianato la strada verso grandi produzioni: Rosafuria, Salvo D’Acquisto, Virginia la monaca di Monza, La moglie cinese…

Serena Rossi è Anna di Frozen

Forse non sapevate che la sua voce ha preso parte a grandissime produzioni animate come Winx Club: Il mistero degli abissi, cantandone la colonna sonora Noi siamo Winx prestando la sua voce a Bloom.

Sempre nel mondo dell’animazione, non si può non nominare la saga di Frozen alla quale Serena Rossi ha partecipato prestando la voce alla dinamica e coraggiosa principessa Anna. Infine, ha doppiato anche il personaggio di Cenerentola nel musical Into the Woods di Rob Marshall.

Serena Rossi e l’amore per Mia Martini

Serena Rossi ha raggiunto l’apice del suo successo con la sua strepitosa performance in Io sono Mia, il film dedicato alla tormentata vita di Mia Martini in cui appunto interpretava la cantante.

Un personaggio che lei ha amato profondamente interpretare arrivando persino a far rivivere il brivido di Mia Martini sul palco dell’Ariston.

Era l’8 febbraio 2019 quando Serena Rossi interpretò Almeno tu nell’universo al Festival di Sanremo commuovendo pubblico in sala e a casa. La stessa attrice disse di aver sentito Mia Martini accanto a lei.

“Se pensavo a Mia Martini, prima di conoscerla davvero un anno fa, pensavo a un’ingiustizia, a una violenza anche a una discriminazione.

Invece ho scoperto che Mimì era tanto altro era una grande artista, una grande donna e penso che sia giunto il momento di dire da questo palco di chiederle scusa per tutto quello che le è stato fatto e questo film è un atto d’amore per lei”.

Approfondisci: