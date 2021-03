Belén Rodríguez è stata coinvolta la scorsa settimana in una polemica suscitata da una battuta del duo comico Pio e Amedeo, rivolta al giudice di Amici, Stefano De Martino, ex della modella. In realtà, sembra che Belén non avesse minimante intenzione di commentare la presa in giro, che ha fatto indignare molti perché giudicata priva di gusto e fuori luogo.

Pio e Amedeo, nel corso della seconda puntata di Amici, hanno mostrato un messaggio privato che la modella gli avrebbe inviato come conferma.

Pio e Amedeo: la polemica per la battuta a De Martino

La polemica innescata la scorsa settimana da Pio e Amedeo, duo comico fisso di Amici, non avrebbe toccato i diretti interessati.

È quanto sostenuto dai comici, che si sono spiegati durante la seconda puntata del talent.

“Non si può dire più niente in Italia“, dicono a Maria De Filippi e Stefano De Martino, “Hai visto che casino che è successo per quella battuta della settimana scorsa? Il delirio. È una battuta, non si è offeso nessuno. Si offendono gli altri al posto dei protagonisti“.

Pio e Amedeo ad Amici

Il messaggio privato di Belén Rodríguez

Pio e Amedeo mostrano il post comparso il giorno dopo sulla bacheca Instagram di Belén Rodríguez, che è stata ricollegata alla loro battuta.

In realtà, come spiega la stessa showgirl, non era così. “A un certo punto, domenica notte, ci è arrivato un messaggio privato da Belén Rodríguez“, annunciano Pio e Amedeo.

La modella ha scritto al duo comico: “Ragazzi mi dispiace ma la frase della saponetta non era per voi, ma perché stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti e mi sono girate le pa**e, ma non era rivolto a voi. Mi dispiace se ho creato casino“.

Il messaggio privato di Belén Rodriguez

Amici, Belén e Stefano De Martino “famiglia allargata”

Il siparietto non è finito lì, e Pio e Amedeo hanno di nuovo tirato in mezzo la relazione tra Belén Rodríguez e Stefano De Martino.

“Tutto è bene quello che finisce bene, anzi io ti consiglio, ora che Santiago cresce, arriva questa bambina, vi fate una bella famiglia allargata“.

Il duo comico si riferisce a Santiago, il figlio di Belén Rodríguez e Stefano De Martino e a Luna Marie, la bambina di cui la modella è in attesa insieme al nuovo compagno Antonino Spinalbanese. Insomma, l’ironia dei comici sembra aver trovato nell’ex coppia i protagonisti perfetti.

