Nuove voci su possibili flirt per Sophie Codegoni: dopo la precoce rottura con Matteo Ranieri, sua scelta nel corso di Uomini e Donne, la giovanissima è stata accostata ad altri uomini. Lei stessa però ora è intervenuta per chiarire cosa ci sia davvero sotto. Con alcuni video, ha risposto soprattutto alla questione del presunto flirt con un altro concorrente del programma di Maria De Filippi.

Flirt tra Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis: la verità

A rilanciare la notizia nei giorni scorsi era stata l’influencer Deianira Marzano, che sui social aveva sottolineato la sospetta vicinanza tra Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis.

L’uomo fa parte della schiera di concorrenti con cui la Codegoni ha condiviso il programma Uomini e Donne, ma dalle foto dei due è nato il sospetto di un flirt, a strettissima distanza dalla fine del rapporto con Matteo Ranieri.

"Saranno solo amici?" Deianira Marzano mostra le immagini di Gianluca e Sophie dopo #uominiedonne #mariadefilippi pic.twitter.com/E9AKBWRRVP — Caffè fou fou (@CaffeFou) March 31, 2021

La vicenda ora è stata commentata dalla stessa Sophie Codegoni con alcune storie sul suo profilo Instagram. “Tutte le cose che stanno uscendo, flirt, fidanzamenti – dice l’ex tronista – In questo momento non ho la testa né proprio la voglia di avere flirt in giro“. Poi si rivolge specificatamente alle voci sul flirt con De Matteis: “Quello che mi fa specie è che nel 2021 non è ancora entrata l’idea dell’amicizia uomo e donna.

[…] Quando ho letto di Gianlu…Sapete il rapporto che abbiamo. Boh, va bhe“.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri: storia già finita tra i due

L’epilogo della storia tra Sophie e Matteo non è proprio quello che i fan del dating show di Maria De Filippi speravano. Dopo aver scartato Giorgio Di Bonaventura, la 18enne ha scelto di uscire dal programma al fianco di Matteo Ranieri. Gli inizi della loro storia sembravano positivi, poi complice la distanza sarebbero nate già le prime discussioni.

Pochissimi giorni fa, la stessa Sophie Codegoni ha comunicato che tra lei e Matteo era già tutto finito.

Non è passato molto che sull’ex tronista si sono iniziate a sommare voci su possibili flirt. Oltre a quello presunto con Gianluca De Matteis, i rumor hanno riguardato anche la frequentazione con un tal Luigi, che farebbe il tabaccaio e sarebbe stato protagonista di molte storie della donna. Lo stesso Luigi, in queste ore, ha però condiviso una storia rilanciata da Sophie in cui rimarca che tra i due ci sarebbe solo amicizia.