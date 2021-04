Continua ad essere molto polemico il tono di Alda D’Eusanio, incagliatasi dopo la sua ultima apparizione pubblica in quel del Grande Fratello Vip: un’entrata record dal momento che nel giro di pochi giorni era arrivata la sua eliminazione diretta per le offese rivolte nei confronti di Laura Pausini. Da quel giorno Mediaset sembra aver deciso di sospendere i rapporti con la giornalista, escludendola da ogni programma.

Dopo aver già espresso il suo dissenso ed essersi sfogata contro Mediaset, Alda D’Eusanio ritorna sull’accaduto e il tono è ancora molto critico.

Alda D’Eusanio, è ancora polemica dopo il GF Vip: “Non è pensabile“

È un lungo sfogo quello di Alda D’Eusanio che ha recentemente rilasciato un’intervista a Mio ritornando su quanto accaduto in quel del Grande Fratello Vip.

Continua ad essere molto polemica la conduttrice televisiva che ripercorrendo l’accaduto che le è costato la sua immediata squalifica dal reality show di Alfonso Signorini: “Non è pensabile che un errore sia come una nera vernice in grado di cancellare tutto quello che è una persona è stata fino a poco tempo prima di entrare in quella Casa“.

Lo sfogo di Alda D’Eusanio: “E Massimiliano Morra e Adua Del Vesco?

“

Ma la vera polemica si sposta però su altre due personalità che come lei hanno condiviso i metri quadri all’interno della Casa più spiata: Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, e Massimiliano Morra. In particolare la D’Eusanio fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate dai due ex vipponi all’interno della Casa: “Le azioni nei miei riguardi sono state ben più dure rispetto a quelli che ci sono state nei confronti di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Anche loro – commenta la D’Eusanio – Hanno dato voce a delle chiacchiere e oggi c’è un’inchiesta in corso per istigazione al suicidio. Come se non bastasse Adua fa outing (vero o falso che sia) per Morra, toccando una sfera delicata come quella della libera scelta di fare coming out“.

E ritornando su tutto questo Alda D’Eusanio ribadisce il proprio dissenso nei confronti della sua sola espulsione: “Non può e non deve esserci un diverso trattamento tra i concorrenti. Siamo tutti uguali, con la sola differenza che loro non sono stati in coma, mentre io sì“.