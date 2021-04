Amici dell’Acquario, secondo la lettura degli astri, l’oroscopo del 3 aprile potrebbe rendervi un po’ stanchi ed annoiati, con una brutta influenza sui vostri rapporti.

Leggi l’oroscopo di domani 3 aprile per tutti i segni

Oroscopo Acquario di domani 3 aprile: fortuna

Non sembra essere tuttavia un periodo negativo o eccessivamente brutto per voi, ma le cose non procedono neppure con la calma che vorreste. Proteste sentirvi un po’ apatici, ma anche arrabbiati o frustrati, a fasi alterne e senza una precisa motivazione. Il rischio concreto è che riflettiate questo vostro malumore sulle persone che vi sono vicine, facendole sentire frustrate a loro volta perché non capiscono la ragione per cui siete arrabbiati con loro.

Se le cose non sembrano essere ottimali, una buona idea potrebbe essere quella di isolarvi per qualche ora, passando al limite il vostro tempo con chi vi comprende e non si offende. Attenzione, l’umore può abbattere la vostra fortuna!

Oroscopo Acquario di domani 3 aprile: amore

Seppur il vostro umore non sembri essere alle stelle durante questo 3 aprile, la presenza di Giove e Saturno nella vostra orbita vi dovrebbe garantire una buona dose di intesa sessuale con il partner.

Vi potreste sentire più liberi di esprimere a pieno i sentimenti, e il vostro partner è lì pronto ad aspettare che vi apriate e gli confidiate anche i desideri più profondi.

Tutto questo si riflette, durante il primo sabato di aprile, anche nei single del segno. Potreste sentirvi più invogliate ad intraprendere una piccola avventura, cercando conforto nella fugacità di un momento felice. Occhio però, perché dovreste prima riuscire ad andare oltre ai problemi del vostro umore.

Oroscopo Acquario di domani 3 aprile: lavoro

Per voi amici dell’Acquario che svolgete una professione assieme ai componenti della vostra famiglia o a qualche amico occupando una posizione di rilievo, il lavoro potrebbe seguirvi anche durante questo fine settimana pasquale.

Nulla di cui dobbiate preoccuparvi o che rappresenti un problema, ma alcune cose richiedono più attenzione di altre anche il sabato e la domenica.