Da quando ha vinto il Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi vive un successo dopo l’altro ed è sempre al centro dell’attenzione mediatica. È ospite in numerosi programmi, tra cui di recente il Maurizio Costanzo show, è al centro di discussioni con altri personaggi dello spettacolo, come il dibattito con Akash Kumar e Fulvio Abbate, è opinionista all’Isola dei Famosi. E, a breve, sarà conduttore di un programma tutto suo su Mediaset.

Tommaso Zorzi nuovo conduttore Mediaset

Tommaso Zorzi confessa il futuro lavoro in un’intervista su Libero. La rivelazione arriva inaspettata, mentre i due chiacchierano sul successo dell’influencer.

“I tuoi genitori cosa pensano di tutto questo enorme successo?”, chiede l’intervistatore. Risponde Zorzi: “Sono felici perché ho realizzato il mio sogno”. E in merito al suo futuro ha le idee chiare: “Fare il presentatore”.

Tommaso Zorzi e il suo sogno di diventare conduttore televisivo

“Ora mi tocca la gavetta e devo sporcarmi le mani – continua Zorzi – ma in futuro non penso che verrò etichettato per aver fatto il concorrente al Gf o l’opinionista all’Isola.” E ancora: “Condurre mi piace tantissimo e a breve realizzerò il mio sogno”. Nessuna anticipazione se non una piccola piccola: “Sarà sempre nella grande famiglia Mediaset” probabilmente verso la fascia serale.

Tommaso Zorzi: i primi passi verso la conduzione

Per fare il conduttore servono delle caratteristiche particolari, e pare che Tommaso Zorzi si stia impegnando per acquisirle. Innanzitutto, ha ben chiaro il tipo di televisione che vuole fare. Durante l’intervista, infatti, rivela che i suoi modelli televisivi sono Raffaella Carrà e Iva Zanicchi. Inoltre, ha già capito come si vive all’interno della televisione. “Se mi imbarazzasse il trash non farei questo lavoro. Io mi nutro di trash, sono cresciuto a pane e trash”.

E poi cita Bonolis: “Per fare trash bisogna essere un po’ trash”. Un altro aspetto importante della conduzione è il controllo degli ascolti, e sembra che Zorzi si stia già allenando. Afferma, infatti, di avere “la sveglia alle 10.20, giusta giusta per leggere i dati di ascolto dei miei programmi”. “Godo molto nel leggere i dati di ascolto“, ammette.

Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi e al Maurizio Costanzo Show

Zorzi ora è impegnatissimo tra il ruolo di opinionista all’Isola e la sua presenza al Maurizio Costanzo Show. Per quanto riguarda l’Isola spiega: “Io contribuisco molto in ambito social.

Tutto quello che faccio lì ultimamente funziona”.

A proposito del Maurizio Costanzo Show, invece, non manca il riferimento alla discussione con Fulvio Abbate. L’influencer è stato infatti attaccato sui social da Abbate per non essersi esposto contro Giorgia Meloni in difesa dei diritti lgbt durante la diretta. Zorzi risponde: “C’era una domanda in scaletta e mai mi sarei permesso di fare il pollaio a casa di Costanzo. La ‘polemica perché non ho fatto polemica’ mi sembra francamente senza senso”.