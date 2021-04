Gianni Morandi è ricoverato ormai da settimane nel reparto grandi ustionati del Bufalini di Cesena dopo un incidente domestico che gli ha provocato gravi ustioni alla mani. Adesso è lui stesso a raccontare come si sente e le sue condizioni di salute dopo l’incidente che l’ha fatto finire tra le fiamme.

Gianni Morandi: il racconto dell’incidente

“Col passare dei giorni mi spavento sempre di più. Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato“, ha raccontato Gianni Morandi al Resto del Carlino. “Prima di tutto, ho salvato la vita: perché quando cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda.

Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori. La seconda cosa importante è che ho salvato la faccia“. Un racconto potete quello che fa il famoso cantante, tanto amato dal pubblico oggi come all’inizio della sua carriera.

Gianni Morandi: come sta dopo l’incidente tra le fiamme

“Ho avuto gravi bruciature a tutte e due le mani, alle ginocchia, un po’ al gluteo, poi una bruciatura nella schiena e nell’orecchio. Credo, più o meno, sul 15% del corpo“, spiega il cantante.

Poi le classiche preoccupazioni di un musicista come lui: “La mano sinistra, quella che fa gli accordi, si muove abbastanza bene, direi che è quasi recuperata. La mano destra in questo momento è piuttosto debole, dovrò fare molta fisioterapia, ci vorrà del tempo. Bisogna ridarle vitalità, diciamo“.

Il cantante dovrà rimanere ancora in ospedale, forse per 10 giorni, ma le cure sono necessarie: “Senza l’aiuto dei farmaci non si può resistere: ogni due giorni mi facevano una medicazione. Ma la medicazione è una cosa molto dolorosa e ti devono addormentare“.