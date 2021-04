Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La sicurezza in voi stessi, nelle vostre capacità e possibilità sembra essere veramente accentuata nel corso di questo mercoledì, amici del Sagittario! Grazie a questa rinnovata consapevolezza, sembra possibile che vi facciate promotori di un grande numero di progetti, magari contorti e complessi, ma sempre realizzabili.

Questi sembrano potersi riflettere in un qualsiasi campo della vostra vita, dalla famiglia, alle relazioni, fino al lavoro. La spinta ad agire è garantita anche dal transito di Sole, Venere e Mercurio nella vostra orbita celeste.

Oroscopo Sagittario, domani 7 aprile: amore

Amici single nati sotto il segno del Sagittario, questa giornata sembra voler riservare a voi la maggior parte dei benefici in amore! Potrebbe essere arrivata l’ora di fare colpo in maniera definitiva su quella persona che già da tempo occupa completamente i vostri pensieri.

Non dovreste temere il rifiuto, quanto piuttosto riflettere per bene su come agire, la fretta è cattiva consigliera.

Oroscopo Sagittario, domani 7 aprile: lavoro

Sul lavoro non sembrano attendervi grandi sconvolgimenti. Le mansioni procedono a gonfie vele e sembra che nessuna scadenza vi dia del filo da torcere. Tuttavia, potrebbe essere arrivato il momento di una ventata d’aria fresca, e chissà che non sarete proprio voi a darla grazie ai tantissimi progetti che avete in mente!

Oroscopo Sagittario, domani 7 aprile: fortuna

La fortuna, però, non sembra rientrare nei vostri piani astrali, amici del Sagittario.

Tutto sembra, infatti, procedere per il verso giusto quindi la fortuna non dovrebbe servivi ad un granché nel corso di questa giornata. Magari evitate gli investimenti o le scommesse, meglio non sfidare mai il fato!