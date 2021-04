Dopo i rumors sulla relazione con la bassista Victoria – sempre smentite – da qualche tempo si parla di quella che potrebbe essere davvero la fidanzata di Damiano David, frontman dei Måneskin. Si tratterebbe di Giorgia Soleri, modella 25enne. Gli indizi stanno iniziando ad essere diversi anche se il condizionale è d’obbligo perché nessuno dei 2 ha ancora ufficializzato (ma neanche smentito) le voci che ruotano intorno alla loro relazione.

Chi è Giorgia Soleri, presunta fidanzata di Damiano David

Giorgia Soleri è nata a Roma nel 1995. Secondo le informazioni divulgate, lavora come modella e influencer e collabora con l’agenzia Deck Communication.

Madre natura le ha donato un fisico dalle curve generose che lei ha decorato con numerosi tatuaggi. Del suo passato e della sua formazione non si conosce praticamente nulla ma il profilo Instagram di Giorgia Soleri è molto attivo e seguito. È proprio grazie a lui che siamo in grado di delineare un po’ meglio le sue passioni e i suoi interessi.

Oltre agli scatti che la mostrano su diversi set fotografici, ama leggere e scrivere poesie e, come si legge nella sua bio, è una ‘femminista guastafeste’. Giorgia Soleri infatti utilizza la sua notorietà e i suoi social anche per lanciare messaggi importanti che riguardano la salute, la consapevolezza e i diritti.

La malattia di Giorgia Soleri

Proprio in questi giorni, come hanno fatto altri famosi influencer – compresa Chiara Ferragni – si è esposta riguardo all’approvazione del DDL Zan, la legge contro l’omotransfobia bloccata in parlamento. Da tempo parla ai suoi fans anche della malattia di cui soffre. La giovane modella soffrirebbe di vulvodinia, una sindrome che rende dolorosi i rapporti sessuale ma che, ad oggi, non è riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale.

Giorgia Soleri e la relazione con Damiano David

I rumors riguardo alla relazione tra Giorgia Soleri e il cantante dei Måneskin sono iniziati da quando i 2 hanno iniziato ad interagire su Instagram.

Damiano David è molto riservato riguardo alla sua vita privata, segue poco meno di 60 profili e tra questi c’è anche quello della modella. Dopo una serie di like, il cantante l’avrebbe anche taggata in alcune stories, una delle quali avrebbe lasciato intuire ai fan che i 2 si trovassero insieme.

Il mondo del gossip si è dunque iniziato a muovere in cerca di prove che potessero confermare la notizia ed è il portale VeryInutilPeople quello che più ha scavato nel passato dell’ipotetica coppia.

Secondo il blog di intrattenimento gli indizi sarebbero molti e porterebbero ad una sola conclusione: che Giorgia Soleri e Damiano David starebbero insieme almeno dal 2019.

Il portale di gossip ha ricostruito quella che sarebbe una relazione duratura tra i 2 a partire da uno scatto del settimanale Novella 2000 nel maggio 2019 che ritrae il cantante dei Måneskin insieme ad una ragazza dal ciuffo biondo platino e i grandi occhiali scuri. Un altro scatto li collocherebbe insieme anche a Siena nell’agosto del 2020.

Giorgia Soleri e Damiano: il tatuaggio in comune

Infine, e questa sarebbe la prova più schiacciante, Damiano e Giorgia hanno un tatuaggio in comune.

Entrambe, sul braccio sinistro, hanno scritto ‘same team’ (stessa squadra). Una coincidenza? Forse. Sta di fatto che solo il tempo o le dichiarazioni di uno dei 2 potranno chiarire una volta per tutte se il legame tra Giorgia e Damiano è reale o meno.