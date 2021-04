Elisa Isoardi, dopo l'Isola dei Famosi un futuro in Mediaset al posto della Panicucci a Mattino Cinque

Elisa Isoardi è un’indiscussa protagonista questa corrente edizione de L’Isola dei Famosi. La conduttrice Rai che tuttavia si trova ora straniata dalla competizione dopo aver perso lo scontro al televoto con Andrea Cerioli ma mentre lei si avventura per le Honduras, Mediaset da fuori starebbe già preparando le carte per il suo approdo.

Elisa Isoardi: dalla chiusura de La Prova del Cuoco all’Isola dei Famosi

Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco, che ai tempi aveva strappato ad Antonella Clerici, Elisa Isoardi è rimasta per così dire digiuna di conduzioni rimanendo in attesa per lungo tempo che la Rai trovasse un posto nel mondo di Viale Mazzini per lei.

Un lungo silenzio all’interno del quale si è fatta strada tacitamente Mediaset.

Elisa Isoardi attesa al posto di Federica Panicucci

Dopo averla scrutinata come naufraga in quel delle Honduras dove la Isoardi sta facendo la sua figura risaltando soprattutto agli occhi della stampa estera che non ha fatto altro in queste settimane che spendere parole lodevoli per lei, ora Mediaset potrebbe voler mettere le mani in avanti e preparare in fretta e furia le carte per bloccare la Isoardi al rientro dal reality.

Sembra infatti che, a parere di Oggi, Mediaset abbia messo gli occhi sulla Isoardi con l’intenzione di metterla in risalto al timone di un programma di punta della rete come ad esempio uno spin off di Mattino Cinque ma nei giorni festivi.

Un programma confezionato appositamente su di lei pronto per il suo rientro nell’ottica di un potenziale subentro nel Mattino Cinque ordinario, al posto di Federica Panicucci. Tutto però sembra essere solamente un’ipotesi ancora in attesa di conferma così come la trattativa, presunta e al contrario, tra Barbara d’Urso e la Rai. Oltretutto non sarebbero nemmeno le prime voci che circolano sul futuro della Isoardi a Mediaset: già tempo fa, quando ancora la conduttrice doveva sbarcare alle Honduras, si parlava del suo arrivo nella domenica di Mediaset al posto della d’Urso.