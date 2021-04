Akash Kumar non è più uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi e ora che è tornato alla sua quotidianità desidera togliersi qualche sassolino dalla scarpa, per fare chiarezza su alcune importanti questioni. A chi lo accusa di aver inventato la storia relativa alla sua depressione e agli attacchi di panico, ora il modello risponde con tono deciso per fugare ogni dubbio.

La depressione e gli attacchi di panico, la sfida di Akash Kumar

Qualche mese fa, Akash Kumar aveva raccontato a Storie Italiane del suo periodo buio. Nel periodo del lockdown infatti, il modello ha subito un drastico calo di peso e spesso era vittima degli attacchi di panico.

“Pesavo 74 kg da 92 kg” aveva raccontato, spiegando però che a farlo dimagrire non era stata la sua professione di modello, ma “la solitudine”. Lasciato dalla fidanzata, solo a Milano senza nemmeno la vicinanza dei genitori, Akash aveva affrontato un periodo di particolare sofferenza: “Avevo questi attacchi di panico di notte, mi svegliavo, non potevo uscire giustamente, ed ero seguito da uno psicologo: non stavo bene, ero perso…”.

La scelta di partecipare all’Isola sarebbe stata per lui un’ulteriore occasione di lasciarsi alle spalle quei mesi così complessi e nonostante la sua permanenza sia stata decisamente breve, Akash sembra soddisfatto della sua esperienza.

Akash Kumar: la sua vittoria

Nelle ultime ore Akash ha ripostato fra le sue stories i video di amici e fan che l’hanno seguito durante la diretta dell’Isola di ieri sera. Il ragazzo ha voluto condividere nuovamente le sue parole a proposito del percorso nel reality, dal quale sente di essere comunque uscito da vincitore.

“Ho vinto perché ho superato una cosa che non volevo superare da tanti anni- ha affermato il modello in lacrime- i miei attacchi di panico, la mia depressione, la mia storia.

Ad oggi Akash è una persona nuova”.

Akash Kumar: il chiarimento dai toni pungenti

Al termine della diretta di ieri sera, Akash ha ritenuto necessario ritornare nuovamente sul discorso riguardante i suoi attacchi di panico e la sua depressione. Pare infatti che qualcuno abbia messo in discussione la veridicità delle sue affermazioni e il modello ha voluto rispondere senza mezzi termini. “Chi mi dice che sono un para**lo perché ho utilizzato questa cosa degli attacchi di panico, legga la storia che prima ho pubblicato, che 7 mesi fa ho sofferto di questa cosa” ha affermato Akash invitando a leggere un articolo da lui condiviso, a proposito delle confessioni fatte nel salotto di Storie Italiane lo scorso settembre.

“Comunque bene o male vi ringrazio tutti per sostenermi– ha concluso-vi auguro una buonanotte!”

