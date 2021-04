Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis sono state una delle coppie di Veline più amate dal pubblico. La bionda e la mora di Striscia la notizia hanno condiviso gli esordi delle loro carriere e sono rimaste a lungo amiche anche lontane dagli schermi. Qualcosa però negli ultimi anni sembra averle allontanate e dopo un lungo periodo di silenzio, Maddalena Corvaglia ha parlato del loro rapporto.

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis: gli esordi e la fine di una lunga amicizia

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis si sono conosciute grazie a Striscia la notizia, programma per il quale hanno lavorato come Veline dal 1999 al 2002.

In una recente intervista al Quotidiano Nazionale, la bionda del duo ha ammesso di aver affrontato i provini per la trasmissione con ben poca fiducia nelle sue potenzialità: “Al provino c’era un mucchio di ragazze che ballavano, tutte bellissime e biondissime. Io rimanevo seduta in un angolo. Anche mia mamma me l’aveva detto: ‘Figurati se ti prendono’”. Sfidando ogni presagio, Maddalena aveva poi ottenuto il suo posto sul bancone di Striscia e qui aveva trovato l’amore e una grande amica. La showgirl si era infatti fidanzata con Enzo Iacchetti, rimanendo al suo fianco per ben 6 anni e si era legata molto all’altra Velina, Elisabetta Canalis.

I rapporti fra le due sono rimasti ottimi negli anni successivi alla loro partecipazione a Striscia, a tal punto da spingerle ad aprire un’attività insieme. Ormai vicine ai 40 anni, le due donne si sentivano pronte ad affrontare un’iniziativa imprenditoriale. Eli e Madda avevano aperto una palestra in California, dove vive l’ex mora del duo, ma qualcosa poi è andato storto. “La palestra Sky View La? L’abbiamo data in affitto” aveva spiegato la Canalis poco tempo dopo l’apertura della struttura. La donna aveva poi scelto di non rispondere a chi le chiedeva della sua amicizia con la Corvaglia, lasciando così intendere che i rapporti fra le due fossero in crisi.

Le parole di Maddalena Corvaglia sulla lite con Elisabetta Canalis

Dal momento della presunta fine della loro amicizia, Elisabetta ha dovuto rispondere in molte occasioni a domande relative al suo rapporto con Maddalena. Senza mai sbilanciarsi però, la showgirl di origini sarde ha cercato di non approfondire la questione, rivelando l’esistenza di una situazione complessa. In questi giorni è stata la bionda dell’ormai ex duo a dover rispondere alle domande più scomode.

Nel corso dell’intervista al Quotidiano Nazionale infatti alla donna sono stati chiesti i motivi della sua lite con la Canalis.

“Preferisco non parlarne, è un grande dolore“ ha risposto sbrigativa la Corvaglia, svelando così una ferita ancora aperta. La donna ha ricordato con grande affetto il periodo di Striscia la notizia. Sembra perciò chiaro che la causa della loro separazione sia davvero da ricercare negli ultimi anni. A provocare la loro lite potrebbero essere state differenti opinioni e intenzioni professionali, ma sembra evidente che le due percepiscano gli stessi sentimenti su quanto accaduto.

“Ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù” aveva infatti ammesso Elisabetta qualche tempo fa. Anche lei quindi aveva dichiarato di soffrire per la situazione.

Un fedele confidente: Antonio Ricci

Rimanendo in tema di sofferenza, Maddalena ha dichiarato di aver vissuto due momenti particolarmente difficili nel corso della sua vita. Ripensando agli episodi più tristi, la showgirl ha ammesso di sentire di essere sopravvissuta a 2 situazioni in particolare: “Alla perdita di mio padre, e anche al divorzio”.

La Corvaglia ha affrontato questi momenti prima della lite con Elisabetta ed è probabile che sia riuscita a guardare oltre anche grazie a lei.

Sempre nel corso dell’esperienza a Striscia, la donna avrebbe inoltre trovato un altro grande amico: Antonio Ricci. “Per me è rimasta una persona importante– ha dichiarato- quando ho bisogno di un consiglio, mi rivolgo ancora a lui”. Chissà che in futuro non sarà proprio colui che vent’anni fa selezionò lei e la Canalis per farne le Veline a decretare la loro riappacificazione. Magari con lui Maddalena sente di poter parlare della questione e Ricci potrebbe sperare in un ritorno della coppia.