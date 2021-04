Tommaso Stanzani è stato uno dei ballerini più apprezzati di Amici 2021. Le sue doti artistiche non sono passate inosservate e ora, nonostante l’eliminazione, il giovane guarda con entusiasmo al suo futuro. L’esperienza del talent lo accompagnerà però ancora a lungo e probabilmente anche alcune persone conosciute nella scuola. Una fra tutte è sicuramente Martina, divenuta per lui un’amica davvero importante.

L’esperienza di Amici per Tommaso Stanzani

In un’intervista a ComingSoon il ballerino Tommaso Stanzani si è raccontato apertamente, rivelando passioni e progetti. Pensando all’esperienza appena conclusa ad Amici di Maria De Filippi, il 20enne ha fatto il punto della situazione, ammettendo: “Mi posso ritenere soddisfatto”.

Tommaso ha continuato spiegando: “È stato un percorso intenso, divertente, non ho mai sentito il peso del lavoro. Ero felice di essere lì”. Contento di aver fra le mani un’occasione così importante, il ballerino non pensava davvero di dover concludere così presto la sua esperienza.

“Non mi aspettavo di essere eliminato– ha rivelato- non ero mai stato messo veramente in discussione rispetto ad alcuni miei compagni. A ogni modo, non ho rimpianti”.

Tommaso Stanzani e Martina Miliddi: un legame nato fra i banchi di scuola

Parlando dei suoi compagni, Tommaso ha dedicato pensieri molto profondi a una persona in particolare: Martina Miliddi.

Anche lei ballerina, la ragazza ha sofferto particolarmente di fronte alla notizia della sua eliminazione per via di un legame che è andato rafforzandosi nel corso del tempo.

“Io e Martina abbiamo legato davvero tanto nella scuola. Io ero l’unica persona con cui si confidava” ha ammesso Tommaso, ricordando i momenti trascorsi insieme.

“Lei molto spesso si fa prendere dalle emozioni ed è difficile capirla. Noi invece ci capivamo con poco, ci siamo aiutati a vicenda” ha continuando disegnando i contorni di un rapporto esclusivo.

La sintonia fra i due era tale che a volte “bastava uno sguardo” per comunicare.

Quella con Martina non è la sola amicizia nata per il ballerino all’interno della scuola, dove si è avvicinato molto anche a Leonardo ed Enula. A unire i due ballerini però sembrerebbe esserci davvero un feeling particolare: “Con Martina è nata un’amicizia speciale”.

L’affetto dei fan fuori da Amici

Il ritorno alla vita di tutti i giorni ha riservato grandi sorprese per il giovane ballerino, che ha spiegato di essere stato travolto da un affetto inaspettato.

“Vivendo in casetta senza telefoni, non avevo la percezione di quello che stava succedendo fuori. Uscire e trovare l’affetto e il sostegno di tante persone è stato incredibile”, ha ammesso.

“La mia danza è arrivata al cuore delle persone e questo mi riempie di gioia”.

Le prime proposte di lavoro

Il suo talento sembra davvero essere arrivato al cuore delle persone giuste. Oltre ad aver conquistato i fan infatti, Tommaso ha ottenuto due interessanti proposte lavorative: l’occasione di partecipare ai video musicali di Arisa e la borsa di studio della durata di un anno regalata dal coreografo di fama internazionale Michele Merola.

“La proposta di Arisa è arrivata subito dopo il verdetto ed è stato incredibile, mentre quella di Michele Merola mi ha lasciato senza parole, non me l’aspettavo assolutamente” ha dichiarato. Il coreografo ha incontrato per la prima volta il concorrente di Amici nella scuola, dove era arrivato per curare una sua coreografia. “Questa per me è stata una grande soddisfazione” ha concluso emozionato il giovane.

Un pronostico finale sul vincitore di Amici

Come già fatto dagli altri suoi compagni eliminati da Amici, anche Tommaso ha rivelato i nomi di chi pensa potrebbe vincere amici.

“Secondo me se la giocano Giulia e Sangiovanni” ha affermato, cercando di prevedere l’esito della gara finale.

