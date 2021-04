Elisa Isoardi ha avuto un piccolo incidente all’Isola dei Famosi, da cui si era infatti momentaneamente ritirata per accertamenti medici. La conduttrice naufragata in Honduras si presenta nella puntata di questa sera più forte che mai, con una benda sull’occhio e racconta della grande paura dovuta all’infortunio. Elisa Isoardi non è pronta a lasciare l’avventura dell’Isola e insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile torna alla Palapa.

Elisa Isoardi, infortunio all’occhio all’Isola dei Famosi

Elisa Isoardi ieri notte ha avuto un incidente all’occhio che ha rischiato di essere grave, ma fortunatamente la conduttrice è stata rassicurata dal medico dopo il controllo e ha deciso di continuare il gioco.

Elisa racconta l’infortunio, dovuto al forte vento mentre cucinava. “Mamma mia, ho pensato al peggio“, racconta, “Sono emozionatissima. Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento. Solo che io non sono abituata al vento dell’isola, e un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e ha colpito la sclera. Fortunatamente non ha colpito davanti la pupilla ma devo dire che ieri ho pensato al peggio“.

La decisione di continuare L’Isola dei Famosi

Elisa Isoardi racconta che “non vedevo più” e che ha potuto contare sul supporto di Vera Gemma e Miryea Stabile.

Il medico l’ha rassicurata e le ha dato l’ok per continuare il gioco, con tanto di benda sull’occhio: “Una piratessa“, scherza la conduttrice.

Il ritorno di Elisa Isoardi alla Palapa

Le tre “Amazzoni” sono ora pronte a tornare in Palapa, autorizzate da Ilary Blasi a non bussare. Miryea e Vera si confrontano immediatamente sulle dinamiche tra i concorrenti, specialmente sui rapporti con Gilles Rocca.

Elisa Isoardi interviene comunque immediatamente a placare gli animi: “Penso che comunque bisognerebbe dare il giusto nome alle cose, nel senso che insulti non se ne sono mai senti.

C’è tanta ironia, bisogna anche capire le persone“. La conduttrice torna da leader nel gioco, fortissima nonostante l’incidente che comunque le consentirà di essere esonerata dalle sfide per il cibo.

