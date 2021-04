Elisa Isoardi abbandona temporaneamente l'Isola dei Famosi per accertamenti medici

Non sono belle notizie quelle che arrivano dall‘Isola dei Famosi che dopo aver dovuto fare i conti in giornata con l’improvviso abbandono temporaneo di Brando Giorgi deve ora confrontarsi con l’abbandono temporaneo di una delle personalità più in vista e che più si trova al centro delle dinamiche del gioco: Elisa Isoardi.

Elisa Isoardi abbandona temporaneamente l’Isola dei Famosi

A rilanciare l’indiscrezione è Fanpage.it che ha appreso in questi momenti dell’abbandono temporaneo dal gioco di Elisa Isoardi per quelli che sembrano essere degli accertamenti medici. Così come Brando Giorgio questa mattina, anche la Isoardi ha dovuto infatti prendere forzatamente la decisione di abbandonare temporaneamente l’Isola per vagliare la sua salute fisica.

Entrambi, sia la Isoardi che Giorgi si sarebbero sottoposti ad accertamenti e non è dato però sapere se i due naufraghi siano già rientrati in gioco per registrare la puntata – in via del tutto eccezionale – che andrà poi in onda questa sera su Canale 5.

Scontri e litigi alle Honduras: crolla anche Angela Melillo

Nessuna comunicazione da parte della produzione dell’Isola con gli autori che per il momento tacciono su quanto sta accadendo. Non è nemmeno certo, essendo la puntata registrata in maniera del tutto improvvisa per non andare a sovrapporsi a quella che sarà invece la diretta dalle Honduras della versione spagnola del gioco, Supervivientes, che Ilary Blasi avrà modo di spiegare meglio cosa sta accadendo.

La fame in generale però sta iniziando a mettere tutti i naufraghi in difficoltà tra cui anche Angela Melillo che inizia ad accusare i primi sintomi della sopravvivenza. La naufraga è stata protagonista di un provato sfogo durante il quale non sono mancate le lacrime. Ma dall’Isola non è tutto: è indubbio che stasera si cercherà di sviscerare quello che sta accadendo tra Fariba Tehrani e alcuni dei naufraghi – in particolare Gilles Rocca – con il quale le frizioni iniziano ad essere più che evidenti.