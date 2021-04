Sono notizie succulente e pure illazioni quelle che vorticano attorno allo show di Canale 5, L’Isola dei Famosi. Indiscrezioni sì, ma soprattutto a vedersi sembrerebbero sogni: sono tantissimi quelli che si augurano che il presentimento di Luca Vismara, ex naufrago dell’Isola dei Famosi del 2019 possa avversarsi. Un sogno che riguarda da molto vicino il destino di Valeria Marini, ora naufraga a Supervivientes.

Isola dei Famosi, salta la diretta italiana per favorire Supervivientes

Volente o nolente l’edizione italiana de L’Isola dei Famosi, in corso in maniera parallela a quella spagnola, Supervivientes, sembrano essere destinate ad avere qualcosa in comune che vada oltre il mero fatto di essere entrambe in diretta dalla medesima isola delle Honduras.

La messa in onda dell’una e dell’altra continua di fatto a intersecarle costringendo persino Mediaset a prendere una decisione che per 15 anni di programma non aveva mai considerato: registrare la puntata con largo anticipo per non far sovrapporre le due edizioni. Non sarà in diretta infatti la puntata de L’Isola dei Famosi che andrà in onda questa sera, giovedì 15 aprile, ma verrà registrata questo pomeriggio avendo ovviamente conseguenza anche sul televoto che l’inviato Rosolino chiuderà oggi alle 16:30.

La previsione dell’ex naufrago Luca Vismara su Valeria Marini

Tornando però al presentimento di Luca Vismara, anche in questo caso emerge quello che potrebbe essere un nuovo punto di contatto tra le due edizioni del reality: “Il mio Cocco di cristallo prevede che Valeria Marini, presto eliminata da Supervivientes, non se ne torni in Italia ma entri all’Isola italiana“.

Con queste parole, puramente visionarie per il momento, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ed ex di Amici di Maria De Filippi sembra presagire un cambio di isola per Valeria Marini, finita oltretutto di recente al centro dell’attenzione in quel delle Honduras per un malore provocato probabilmente da un’indigestione di uova crude.

Che si avveri o non si avveri il presagio di Vismara è puro fantasticare ma, a leggerla così, non sembra poi nemmeno così assurdo credere che possa accadere con la Marini che dunque tornerebbe all’Isola dei Famosi italiana.

