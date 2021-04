Pierpaolo Pretelli dalla d'Urso con il figlio Leonardo: la reazione e lo sfogo dell'ex Ariadna Romero

Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live in compagnia del figlio Leonardo e la sua scelta di portare con sé il piccolo non sembra essere piaciuta a tutti. Ariadna Romero, la madre del bambino, ha espresso la sua opinione rispetto alla decisione dell’ex vippone, rispondendo alle critiche mosse da alcuni spettatori del programma.

Ariadna Romero affronta le critiche: “Mi tocca leggere delle cose”

Nella giornata di ieri, l’ex concorrente del Gf Vip Pierpaolo Pretelli ha preso parte a Domenica Live in compagnia del figlio Leonardo, di 3 anni. La sua decisione di portare in uno studio televisivo un bambino così piccolo non è stata accolta favorevolmente da tutti i telespettatori che hanno iniziato a criticarlo via social.

Posta di fronte a numerosi commenti polemici, Ariadna Romero, la madre del piccolo, ha voluto chiarire la situazione.

“Mi tocca leggere delle cose che bisogna fare un respiro profondo”, ha osservato la ragazza, rispondendo con un lungo messaggio alle polemiche. “A volte le dinamiche famigliari possono essere valutate dall’esterno con leggerezza”, ha scritto spiegando come talvolta si giudichino le situazioni senza conoscerle fino in fondo. “Non voglio annoiarvi con una lunga storia travagliata che finalmente ha trovato serenità – ha continuato – né dirvi che tutto quello che faccio è per il bene di Leo anche se è difficile da capire”.

Senza approfondire i dettagli del loro rapporto attuale, la ragazza ha quindi cercato di chiarire l’esistenza di delicati equilibri interni alla loro famiglia.

Ariadna Romero: “Per me prevale la pace“

Con un lungo messaggio affidato alle sue storie di Instagram, la giovane madre ha esposto il suo pensiero sulla gestione delle relazioni genitori-figli. “Leo ha due genitori – ha ricordato – Pier è l’altro e ha parità di diritti su di lui”.

Ariadna ha poi spiegato di non voler interferire nel rapporto che il ragazzo ha con il bambino. “Se devo mettere sulla bilancia il fatto di fare guerra con il padre perché non do il mio 50% di consenso per portarlo in trasmissione, oppure farlo andare, vi dico che per me prevale la pace”.

Il meglio per il piccolo Leonardo

La Romero ha continuato il suo discorso, concentrandosi su ciò che ritiene sia davvero rilevante per il bene di suo figlio. “Per Leo non è importante piacere al grande pubblico, ma è importante vedere mamma e papà che vanno d’accordo”. Senza approfondire i dettagli del rapporto fra lei e Pretelli, la ragazza si è inoltre soffermata sul bisogno di “addolcire anziché fare spigoli”.

Sembra chiaro che i due genitori abbiano impiegato del tempo per riuscire a trovare l’equilibrio necessario alla serenità di tutti e Ariadna non sembra proprio avere intenzione di distruggerlo.

Il messaggio di speranza alle mamme separate

Ariadna ha concluso il suo pensiero motivando la scelta di esporre pubblicamente la sua opinione su fatti così privati. “Faccio pubblico questo messaggio non perché mi aspetto di essere capita – ha spiegato – ma sperando di portare un messaggio a tante mamme separate come me, che mi scrivono ogni giorno delle situazioni che non sanno come affrontare”.

“Mi posso sbagliare – ha concluso la Romero – ma quando vedo sorridere mio figlio sereno e felice, mi rincuoro da sola e vado avanti ‘a modo mio’. L’amore genera amore, sempre”.