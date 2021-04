Elisa Isoardi è tornata in Italia: mentre gli ex compagni naufraghi dell’Isola dei Famosi sono in diretta, la conduttrice ha pubblicato il primo post da quanto ha lasciato il reality. Tanto il dispiacere per aver abbandonato a causa di un brutto infortunio, ma anche soddisfazione per il percorso fatto.

Elisa Isoardi lascia l’Isola dei Famosi: il post dall’Italia

L’Isola dei Famosi ha perso una grande concorrente, per molti una delle possibili candidate alla vittoria finale. Durante il suo percorso, Elisa Isoardi si è fatta notare sia nelle prove fisiche sia per come ha gestito le delicate e affamate relazioni sociali tra i naufraghi.

Poi, però, l’infortunio che l’ha costretta al ritiro. Al suo rientro in Italia, la Isoardi su Instagram ha scritto: “Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me“.

La conduttrice ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, torna poi sul vistoso infortunio: “Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene”. Come si è infortunata, l’ha spiegato lei stessa: “Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento.

Solo che io non sono abituata al vento dell’isola, e un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e ha colpito la sclera“.

Elisa Isoardi dopo l’Isola: il bilancio della conduttrice

A mente fredda e probabilmente stomaco pieno, la conduttrice ha tirato le somme di questo secondo reality nel giro di poco tempo: “Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere“. Sul gioco, lo ha definito “appassionante” e che “mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita“.

Nel corso del programma, ha offerto qualche momento molto intimo, come quando le è stato recapitato il messaggio del fratello Domenico. A fine post, la Isoardi scrive: “Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete… la mia forza siete VOI“.